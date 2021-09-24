شروط التسجيل في برنامج ريف 2021 ورقم الدعم الريفي الموحد

شروط التسجيل في برنامج ريف هي مجموعة من الضوابط والمعايير التي على أساسها يتم صرف الدعم الريفي للأسر المنتجة في المملكة العربية السعودية، وقد قامت بوضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة حتى تتمكن من الوصول إلى المستحقين والمستفيدين في جميع الأنحاء، وقامت بتوفير مجموعة من الخدمات الإلكترونية من بينها الاستعلام عن برنامج ريف إلكترونيًا أو أيضًا التسجيل في الدعم الريفي المادي من خلال الإنترنت، وسوف نوفر لكم شروط دعم ريف للأسر المنتجة بالتفصيل.

شروط التسجيل في برنامج ريف

هناك مجموعة من شروط التسجيل في برنامج ريف للأسر المنتجة المستفيدة من البرنامج وقد تمثلت هذه الشروط في مجموعة النقاط التالية:

إلزام أن يكون صاحب الطلب مواطن حاصل على الجنسية السعودية ولا يقل عمره عن 21 عام.

ألا يكون دخله الشهري يزيد عن ستة آلاف ريال سعودي مع ضرورة تقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد صحة الدخل.

أن يكون من العاملين في الوظائف أو المهن التي تحددها وزارة الزراعة، أو التي تدخل في ضوء القطاع الزراعي ككل مثل زراعة المحاصيل أو أيضًا تربية المواشي أو تربية النحل.

يحصل المواطن المتقدم على دعم لا تزيد قيمته عن أربعة وخمسين ألف ريال سعودي سنويًا، وهذه هي قيمة الحد الأقصى للدعم.

تقديم ما يثبت استحقاق وأهلية المواطن في الدعم الريفي، مثل الأوراق الرسمية التي تؤكد على أنه يعمل في أحد المهن الزراعية بالإضافة إلى ضرورة توافر كافة الشروط والضوابط الفنية والصحية في مكان العمل.

يتعين إدخال جميع البيانات المطلوبة من خلال البرنامج عند التسجيل، والانتظار حتى يتم الرد بعد البت في صحتها.

تقديم شهادة العمل الحر المستخرجة من المنصة الإلكترونية.

الرقم الموحد لمنصة ريف للأسر المنتجة

وعلى من يرغب في التعرف على المزيد من التفاصيل وخصوصًا عن القطاعات المختلفة التي يعمل عليها برنامج ريف للدعم المادي أو التي يغطيها في المملكة مثل قطاع تسويق البن العربي وقطاع الصيد والزراعة وتربية النحل والمناحل لإنتاج العسل، التواصل من خلال الرقم المجاني الموحد الذي تم توفيره وهو: 920033309 وسوف يقوم أحد الموظفين بالرد على جميع الاستفسارات.