نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم السكني 1443 وشروط الحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة عدد كبير من السعوديين يبحثون بشكل كبير عن موعد صرف الدعم السكني 1443 شهريا حيث أن هذا الموعد مهم جدا بالنسبة لعدد للمشتركين في برنامج سكني وهو أهم برامج الدعم في المملكة والذي يعمل علي تقديم الدعم المالي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا منذ عام 2017 وحتي الآن، الجدير بالذكر أن هذا الدعم المالي يحصل عليه السعوديين من خلال صندوق التنمية العقارية والذي يوفر وحدات سكنية للمستفيدين سواء كانت وحدات جاهزة التشطيب أو تحت الإنشاء، ومن جانب أخر متاح قطع أراضي مؤهلة للبناء.

موعد صرف الدعم السكني

قامت وزارة التعمير والإسكان في المملكة العربية السعودية بتحديد موعد صرف الدعم السكني في يوم ثابت شهريا وهو يوم 24 من كل شهر ميلادي وفي هذا اليوم يتم صرف مستحقات كل مواطن مستفيد من الدعم وإذا صادف يوم 24 من أي شهر يوم إجازة رسمية علي سبيل المثال يوم عطلة رسمية كالأعياد ويومي الجمعة والسبت سوف يتم صرف الدعم في اليوم التالي والذي لا يصادف إجازة ويصادف يوم عمل رسمي.

وبالنسبة لموعد صرف الدعم السكني لشهر سبتمبر سوف يكون يوم الأحد 26 سبتمبر 2021 لأن يوم الخميس الموافق 24 من الشهر الحالي هو العيد الوطني للمملكة وبعقبه يوم الجمعة والسبت وهم عطلة رسمية وبذلك سوف يكون يوم الصرف يوم الأحد القادم.

تعرف علي شروط الحصول على دعم سكني

هناك عدد من السعوديين يحاولون التقدم للحصول علي الدعم السكني وذلك من خلال موقع البرنامج علي شبكة المعلومات سكني والهدف من ذلك الحصول علي سكن مناسب ومن هنا سوف نوضح لكم كل الشروط المتوافرة في من يقدم للحصول علي الدعم السكني: