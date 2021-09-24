نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عليك الأكل و مصرف الراجحي عليه الفاتورة.. اقوى عروض اليوم الوطني لفترة محدودة في المقال التالي
مصرف الراجحي يرد 91% من قيمة فاتورة أول 15 ألف عميل بكافة المطاعم والمقاهي عند الدفع باستخدام بطاقات بنك الراجحي، ويأتي هذا العرض الجبار الذي يعد من اقوى العروض في السوق السعودي ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي ال91، ويمكنك الاستفادة من هذا العرض طوال ساعات يوم 24 و25 سبتمبر 2021، وأشار مصرف الراجحي إلى هذا العرض غير ساري على خدمات التوصيل عبر التطبيقات للمنازل.
كاش باك مصرف الراجحي بقيمة 91 بمناسبة اليوم الوطني
الحد الأقصى لأقوى عروض الراجحي للحين بالسعودية للسعوديين والمقيمين عزيزي القارئ هو استرداد 91 ريال، كما يستفيد يوميا خلال فترة سريان العرض 15 ألف شخص بإجمالي 45 ألف شخص حيث تم تطبيق العرض بداية من يوم 23 سبتمبر 2021.
وفي الوقت نفسه أكد مصرف الراجحي ان العروض سارية على البطاقات الائتمانية ومسبوقة الدفع.
كيفية الاستفادة من عرض بنك الراجحي احتفالا باليوم الوطني السعودي ال91
- كل ما عليك فعله هو التوجه لأي مطعم او قهوة تريد ودفع الحساب بالبطاقات الراجحي الائتمانية او مسبوقة الدفع وسوف يتم احتساب الكاش باك من خلال نظام يحدده المصرف اذا كان العميل من ضمن ال15 الف الرابحين بالكاش باك.
- وفي الوقت نفسه عزيزي القارئ هناك عروض أخرى من بنك الراجحي احتفالا باليوم الوطني ومنها
- تحويل الأموال دوليا بدون رسوم تحويل حتى يوم 25 سبتمبر 2021 ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي:
- وفي الوقت نفسه اطلب تمويل الشخصي من الراجحي موبيل واحصل على 91 الف نقطة مكافأة.
عروض أخرى من بنك الراجحي احتفالا باليوم الوطني السعودية
- الشراء باستخدام بطاقات بنك الراجحي يؤدي على حصولك على بطاقة iTunes 40 دولار مجانا.
- وفي الوقت نفسه يمكن استخدام هذه البطاقة في متجر البلايستيشن.
- 91% الف نقطة مكافأة عن فتح حساب في بنك الراجحي عن طريق التطبيق الإلكتروني الخاص بالبنك والذي يمكن تنزيله عبر:
- تطبيقات جوجل بلاي و ابل ستور من خلال البحث باسم المصرف داخلهما.
- ونشرنا مقالة قبل ذلك بعنوان اربح مع مصرف الراجحي بخطوات سهلة، وكان موضوعها عن طريقة ربح المال الراجحي عبر طريقة سهلة وبسيطة ومضمونة.
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