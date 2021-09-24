استخراج جواز سفر سعودي بالشروط والأوراق المطلوبة وكيفية التقديم 1443، عند التفكير في السفر خارج السعودية ؛ أول ما يخطر ببال الإنسان هو المستندات المطلوبة لأسباب السفر وأهمها جواز سفر ساري المفعول لإتمام إجراءات السفر مثل شراء تذاكر الطيران أو الحصول على تأشيرة. يحق لجميع مواطني المملكة العربية السعودية التقدم بطلب للحصول على جواز سفر للإدارة العامة للجوازات ، ولكن ما هي متطلبات الحصول على جواز السفر؟

استخراج جواز سفر سعودي

دفع رسوم الجواز بشكل آلي ، وتبلغ تكلفة هذه الرسوم 300 ريال سعودي إذا كنت ترغب في الحصول على جواز سفر لمدة خمس سنوات ، و 600 ريال سعودي إذا تقدمت بطلب للحصول على جواز سفر لمدة عشر سنوات.

الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ، وحجز موعد لتقديم الطلب.

التوجه إلى وزارة الداخلية في الوقت المحدد.

إذا كان عمرك أقل من 21 عامًا وغير متزوج ، فيجب على ولي الأمر الحضور للحصول على موافقته ، بالإضافة إلى بطاقة الهوية الخاصة بك ، ولكن إذا كان عمرك أقل من 15 عامًا ، فيجب عليك إحضار بطاقة العائلة.

إحضار صورتين شخصيتين حديثتين ويجب أن يكونوا مرتدين الزي السعودي.

املأ نموذج البيانات الذي قدمه لك الموظف ، وتأكد من كتابة جميع البيانات بشكل صحيح.

اذهب في الوقت المحدد لاستلام جواز السفر ، ويمكن لولي الأمر أن يستلمه نيابة عنك ، لكن يجب أن يوقع باسمه ورقمه وتاريخ الاستلام بأن الصورة في جواز السفر تخصك. هذه الطريقة مخصصة لمن يرغب في التقدم بطلب للحصول على جواز سفر سعودي شخصيًا عن طريق الأحوال المدنية ، ولكن هناك بعض المواطنين الذين يرغبون في تنفيذ مثل هذه الإجراءات أثناء وجودهم في المنزل دون التعرض لجهد أو عناء.

لذلك حرصت مديريات الجوازات على توفير نظام إلكتروني حديث يتيح إمكانية الحصول على جواز السفر في المملكة العربية السعودية . من خلال الإنترنت دون الحاجة إلى التوجه إلى وزارة الداخلية ومتابعة كل ما سبق ، فلنتعرف على هذا النظام الإلكتروني الحديث.

استخراج جواز سفر سعودي عبر خدمة أبشر الإلكترونية

إذا كنت ترغب في الحصول على جواز سفر سعودي عبر الإنترنت ، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

دفع رسوم الجوازات بشكل آلي. سجل في خدمة أبشر الإلكترونية.

إذا كان عمرك أقل من 21 عامًا ، فيجب أن يتم التسجيل من خلال حساب الوالدين.

انتقل إلى القائمة المنسدلة لأيقونة جوازات السفر ، واختر خدمة إصدار جواز السفر.

ستظهر جميع أسماء العائلات التي يمكن الحصول على جواز سفر لها.

اختر اسمك من أسماء العائلة.

اتبع جميع الخطوات واملأ جميع الحقول حسب المعلومات المطلوبة باللغتين العربية والإنجليزية.