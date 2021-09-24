حجز موعد مرور الرياض للأفراد. في ضوء التطور الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية. أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن احدث خدماتها الإلكترونية وهي حجز موعد مرور الرياض للأفراد عن طريق منصة أبشر. وتعتبر الخدمات المرورية من أهم الخدمات التي تقدمها منصة أبشر للأفراد. حيث يمكن للأفراد الآن داخل المملكة حجز موعد المرور في اليوم والوقت المناسب لطالب الخدمة لتوفير الوقت والرفع من مستوي الخدمات. وكما يستطيع طالب الخدمة الاختيار بين العديد من الخدمات المتاحة ومنها أصدار رخصة السيارة او طلب رخصة قيادة أو إنهاء إجراءات الحوادث المرورية. ونتعرف الآن على طريقة التسجيل و حجز موعد مرور الرياض.

رابط حجز مرور الرياض و طريقة التسجيل

تسجيل الدخول إلي منصة أبشر عبر الرابط absher.sa أختيار الدخول إلي منصة أبشر للأفراد تسجيل الدخول إلى المنصة وتأكيد رقم الجوال المسجل اختيار قسم المواعيد والدخول إلى قسم مواعيد المرور الضغط على أيفونه خدمة المواعيد ثم الضغط على حجز موعد جديد اختيار الخدمة التي تود الحجز لها واختيار منطقة المرور تحديد فرع المرور التابع لك اختيار اليوم و الوقت المتاح من قائمة المواعيد المتاحة للحجز الضغط علي تأكيد بيانات الموعد

وبذلك تكون قد انتهيت من حجز الموعد الخاص بك وكل ما عليك هو الذهاب الي المرور فى الموعد الذي قمت بتحديده. إما في حالة عدم قدرتك للذهاب في الموعد المحدد يمكنك تعديل الموعد بالطريقة التالية :

طريقة تعديل حجز موعد المرور

أولا الدخول إلى منصة أبشر للأفراد ثم:

تسجيل الدخول لحسابك و الضغط على أيفونه المواعيد ثم تقوم باختيار تعديد الموعد الظهار أمامك على الشاشة كما يمكنك إلغاء الحجز نهائيا بدلا من تعديله

شروط الحصول على خدمة حجز موعد المرور

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عاما وكما ينبغي حجز موعد لخدمتين فقط كحد أقصي وأذأ كنت ترغب في خدمات أخري يمكن حجز موعدين بنفس اليوم ويمكنك فقط تأخير موعد الحجز او إلغاءه. إذا لا يمكنك تقديم موعد الحجز عن الموعد المسبق

وبذلك نكون قد قدمنا أليكم الشرح الكامل لطريقة حجز موعد مرور الرياض و طريقة التعديل علية أو إلغاءه