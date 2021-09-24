خطوات تسجيل لقاح كرونا للسفر للسعوديه علي تطبيق توكلنا والسفر إلي الكويت علي تطبيق شلونك

قامت دولة الكويت ودوله المملكة العربية السعودية بضرورة قيام المواطنين القادمين إليهم ببعض الاحترازات الصحية لشروط الدخول إليهم ، بخصوص دوله الكويت قام مجلس الوزراء الكويتي يوم 19/08/2021بالموافقه علي فتح المجال الجوي إلي جمهوريه مصر العربية مع الالتزام التام بالتحصين جرعات كرونا حيث حددت الجرعات المطلوبة للدخول إلي دوله الكويت وهي جرعه أكسفورد أو جرعه أسترازينيكا أو جرعه فايزربوينتك أو جرعه جونسون أند جونسون مع ضرورة حصول المحصن علي شهاده التطعيم متضمنه الاسم ورقم جواز السفر ونوع اللقاح الذي حصل عليه واسم مكان الذي حصل عليه فيه التطعيم ورمز (QR ) وفي حاله عدم وجود هذا الرمز من الممكن تحميل شهاده تلقيح فايرس كرونا من موقع وزاره الصحة حيث حددت دوله الكويت بعض الضوابط لشروط الدخول إلي أراضيها لغير المحصنين

إجراء فحص آلبي سي أر سلبي خلال 72 ساعه قبل الوصول إلي دوله الكويت ثم بعد ذلك إجراء الفحص في أول يوم وصول إلى دوله الكويت ثم بعد ذلك تقوم بالتسجيل في تطبيق شلونك ثم يتم عمل حجر صحي في المنزل لمده سبعه أيام ثم بعد ذلك إجراء فحص آلبي سي أر في اليوم السادس من الحجر الصحي مع ضرورة دفع قيمه التحصين عبر تطبيق كويت مسافر وبعد ذلك إذا ظهرت سلبيه العينة يقوم الشخص بالتحرك وممارسه مهام عمله وأن يعيش الحياه الطبيعية داخل الدولة .

المملكة العربية السعودية

قامت المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء الموافق 24/08/2021 بإصدار بيان حيث أوضحت برفع تعليق الطيران للجهات القادمة مباشرة إلي المملكة العربية السعودية من الدول التي حددتها المملكة العربية السعودية سابقا بحظر القدوم المباشر منها حيث أوضحت بأن من تلقوا جرعتين كورونا داخل أراضي المملكة العربية السعودية يمكنهم الدخول إلي أرضيها بشكل مباشر كما يسري هذا القرار علي كافه المواطنين المصرين المتواجدين داخل جمهوريه مصر العربية والحاصلين علي هويه مقيم والحاصلين علي تأشيره دخول وخروج للملكة العربية السعودية والذين حصلوا علي لقاح داخل جمهوريه مصر العربية وفي حاله التحصين داخل جمهوريه مصر العربية يقوم الشخص بالتسجيل علي تطبيق توكلنا حتي يظهر بأنه قام بالتحصين وبذلك يمكنه التنقل بصفه عاديه داخل المملكة العربية السعودية حيث يعاقب المخالف لتلك الاحترازات لغرامه تصل إلي عشرة ألاف ريال.

حفظ الله الجميع من مكروه