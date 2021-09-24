إلغاء تأشيرة خروج وعوده عبر ابشر أعمال بالخطوات الصحيحة ومعرفه الشروط

إلغاء تأشيرة خروج وعوده عبر ابشر أعمال من اهم الخدمات التي تم إطلاقها حديثا عبر المنصة. والتي أعلنت عنها منصة ابشر أعمال عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان أيضا وحديثا عبر صفحه المنصة الرسمية عن تجديد هويه من ابشر أعمال الكترونيا بخطوات سهله وبسيطه ومعرفه شروط الخدمة. وتم الإعلان أيضا عن الخدمة الجديدة وهي الهوية الرقمية وكيفيه تفعيلها عبر الجوال وهويه المقيم أيضا بالخطوات. والآن سوف نقوم بشرح وتفصيل الخدمة ومعرفه الشروط التي تم الإعلان عنها. بالإضافة إلي ذلك شرح وتفصيل كيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات التي تم الإعلان عنها من خلال المقالة الأتية.

إلغاء تأشيرة خروج وعوده

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن صاحب المنشاءه من إلغاء تأشيرة الخروج والعودة للعامل بالمملكة السعودية بطريقه إلكترونية سهله وبسيطه. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي بالمملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا عن طريق المواقع الرسمية والتطبيقات المعتمدة من المملكة. كما تم الإعلان أيضا عن المستفيدين من الخدمة وهم أصحاب المؤسسات بالمملكة السعودية. والتي يمكن الحصول عليها من ابشر أعمال من خلال خدمه فوريه وسهله وبسيطه.

شروط إلغاء تأشيرة

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين والتي أعلنت عنها منصة ابشر أعمال. والتي سوف نقوم بشرحها وتوضيحها لكم من خلال النقاط الأتية:

يجب أن لا يكون الكفيل صاحب العمل والعامل أو احد أفراد الأسرة المراد إلغاء تأشيرة لهم مسجلين كمتوفي أو هارب أو لديه مخالفه استقدام.

عدم وجود مخالفه لعدم إلغاء تأشيرة تم إصدارها سابقا ولم يتم استخدامها.

يجب أن تتم عمليه الإلغاء في خلال 90 يوم من تاريخ إصدار التأشيرة أو قبل تاريخ العودة علي التأشيرة أيهما أولا.

في حاله عدم الإلغاء للتأشيرة في الفترة المحددة ستطبق غرامه حسب الأنظمة.

يجب تواجد الفرد المراد إلغاء التأشيرة له داخل المملكة العربية السعودية عند إلغاء التأشيرة.

خطوات إلغاء تأشيرة

كما تم الإعلان عن طريقه وكيفيه إلغاء تأشيرة والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: