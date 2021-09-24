نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي مصرف البلاد ما مزاياه وطريقة الحصول عليه في المقال التالي

يقدم بنك البلاد خدمة التمويل الشخصي الذي يدعمه البنك لمن يرغبون في الزواج أو بناء منزل أو دفع أقساط تعليمية. تعامل مع العملاء بمزايا وشروط معينة. حيث يقدم البنك سلسلة من التمويلات وفقًا لقواعد وأنظمة الشريعة الإسلامية. تم فحص جميع منتجات بنك البلاد من قبل اللجنة الشرعية بالبنك. كما يعتبر تمويل بنك البلاد بمثابة تعهد بالولاء ، حيث يأخذ البنك ملكية البضائع بعد بيعها ، ويضعها في الاسم بمزايا وشروط معينة ويكون بذلك تحت تصرف العميل. ما هي خصائص ومزايا التمويل الشخصي قرض بنك البلاد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يمكن القيام بشراء أسهم أي شركة من الأسهم المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية

السرعة في استكمال جميع الإجراءات

فترة سداد تمويل مرنة تصل إلى 60 شهرًا

يمكن السداد مقدمًا في أي وقت وفقًا للوائح ورقابة البنك المركزي السعودي

يمكن الدفع على أقساط تتناسب مع الدخل الشهري للعميل

يمكن تأجيل القسط كل عام

ويمكن الحصول على الدفعة المؤجلة في بداية القسط

تمويل شخصي بدون كفيل

ارفع مبلغ يصل إلى 2 مليون ريال سعودي

يمكن للفرد الحصول على تمويل إضافي بعد دفع نسبة معينة من التمويل يحددها البنك

يمكن للعملاء المتقاعدين التمويل

ينطبق هذا التمويل على السعوديين والمقيمين. كيف اقدم طلب الحصول على منتج تمويل بنك البلاد بعد الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك البلاد ، انقر فوق “ التمويل الشخصي ” في القائمة الرئيسية

، انقر فوق “ ” في القائمة الرئيسية انقر الآن على تمويل الأسهم للأفراد

انتظر حتى تظهر الصفحة التي تحتوي على الشروط والمستندات المطلوبة للتطبيق

وبعد عرضها ومراجعتها ، انقر فوق تطبيق الآن

ضع مجموعة من المعلومات الشخصية ، مثل اسم العميل والهوية أو رقم الإقامة ووحدة العمل واسم الوحدة وعمر العميل ومعلومات أخرى

ثم أدخل معلومات الاتصال والمنتج ووقت الاتصال المفضل بالنسبة لك

ثم أدخل رمز التحقق الآن عليك الضغط على زر الإرسال

الآن يمكنك الاتصال ببنك البلاد عبر تطبيق WhatsApp أو من خلال هاتف بنك البلاد “920001002” ، أو البحث عن أقرب فرع والذهاب إلى هذا الفرع لمزيد من المعلومات. الوسوم عمر شويل - جدة التمويل الشخصي مصرف البلاد ما مزاياه وطريقة الحصول عليه - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التمويل الشخصي مصرف البلاد ما مزاياه وطريقة الحصول عليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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