خطوات حل عدم صرف الدعم للمستفيدين من برنامج حساب المواطن، أعلن حساب المواطن عن كيفية حل مشكلة عدم صرف الدعم في ثلاث خطوات فقط، فإن برنامج حساب المواطن يقوم بتقديم مبالغ دعم لجميع المستفيدين، حيث أن مستفيدين حساب المواطن من الأسر محدودة ومتوسطة الدخل في المملكة العربية السعودية، فبرنامج حساب المواطن وضع شروط الأهلية صرف وإيداع دفعة حساب المواطن، كما أن برنامج حساب المواطن وضح الفرق بين الاستحقاق والأهلية، كما ذكر البرنامج معني أن يكون المواطن المستفيد غير مؤهل لصرف الدفعة.

شروط الأهلية لصرف الدفعة

إن المواطنين المستفيدين من دعم دفعة حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، يجب أن تنطبق عليهم شروط أهلية استحقاق الدعم، حيث أن هناك موعد يتم فيه إيداع دفعة حساب المواطن، فلذلك يقوم برنامج حساب المواطن بصدور نتائج أهلية الدفعة الجديد قبل إيداعها، فإن شروط أهلية دفعة حساب المواطن الجديدة تكون كالتالي:

يجب أن يكون المواطن المستفيد من الدعم يحمل الجنسية السعودية، كما أكد البرنامج أن هناك استثناءات في هذا الشرط وهم كالأتي: من يحمل بطاقة تنقل، وأيضا المتزوجة من سعودي أو المتزوج من مواطنة سعودية.

يشترط البرنامج وجود المواطن المستفيد داخل حدود المملكة.

لابد أن يكون المواطن ليس بالسجن أو التحق بأحد المراكز الخاصة بالإيواء في المملكة.

يجب أن يكون البيانات المسجلة بالبرنامج متطابقة مع البيانات المتوفرة لدي الجهات المسئولة.

خطوات حل عدم صرف الدعم

إن برنامج حساب المواطن يجب أن يكون كل مواطن مؤهل لصرف الدفعة، فإن هناك العديد من المواطنين يكونوا مؤهلين ولم يتمكن من الصرف، فإن المؤهل يكون متوفر به شروط الأهلية السابق ذكرها، ولذلك أعلن حساب المواطن عن طريقة حل عدم صرف الدعم في ثلاث خطوات تكون كالتالي: