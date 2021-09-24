نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب تقرير مقيم من ابشر وابشر أعمال أيضا بالخطوات لكلا منهما في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب تقرير مقيم من ابشر من اهم الخدمات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها حديثا والتي يستخدمها الكثير من السعوديين. كما أعلنت عنها المنصة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية وخاصه تويتر. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا وحديثا علي إنشاء حساب ابشر ومعرفه شروط اسم المستخدم عند إنشاء الحساب. وتم الإعلان أيضا عن شروط تجديد جواز السفر السعودي وكيفيه تجديده الكترونيا بالخطوات الصحيحة. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة بالتفصيل وكيفيه الوصول للخدمه من خلال منصة ابشر ومنصة ابشر أعمال بالخطوات التي تم الإعلان عنهم.

طلب تقرير مقيم من ابشر

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي يمكن أصحاب العمل من الاطلاع علي المعلومات الأساسية للعماله وطباعتها الكترونيا. والآن سوف نقوم بتوضيح شروط منصة ابشر من خلال الأتي:

التقرير يعتبر وثيقه رسميه يعتد بها ومن التقارير الاستكمالية لغرض تقديمه إلي الجهة المراد تقديمها إليه.

صلاحيه التقرير 30 يوم من إصدارة ويتم إلغاءه بعد ذلك. كما يمكن التحقق من التقرير من خلال الاستعلام في ابشر من خلال الرقم المرجعي للتقرير.

خطوات استخراج تقرير مقيم

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه استخراج تقرير مقيم من منصة ابشر عن طريق اتباع الخطوات الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني منصة ابشر واختيار ابشر أفراد ثم تسجيل الدخول.

اختيار خدماتي ثم خدمات ثم جوازات ثم طلب تقرير مقيم.

استخراج تقرير من ابشر أعمال

بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة أيضا عن كيفيه طلب تقرير مقيم من ابشر أعمال والتي أعلنت أيضا أن التقرير صلاحيته 30 يوم والذي يمكن استخدمه كما ذكرنا بالأعلى. كما أن الخدمة متاحه لأصحاب المؤسسات فقط. ومده استخراج التقرير فوريه من خلال ابشر أعمال.

خطوات استخراج تقرير من ابشر أعمال

كما أعلنت المنصة أيضا عن طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمة من ابشر أعمال. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم بالخطوات الصحيحة التي تم الإعلان عنها والتي نوضحها لكم من خلال الأتي: