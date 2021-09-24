التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية الجديدة 1443 كمستفيد و ما هي شروط المؤسسة

التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية الجديدة 1443 يجب أن يتم التسجيل من قبل الإفراد في المملكة العربية السعودية للحصول على المساعدات المقدمة من هذه المؤسسة منها السيارات و الوحدات السكنية المناسبة تقدم خدماتها وتشتمل الكهرباء والمياه، قام بإنشاء هذه المؤسسة الخيرية الوليد بن طلال بن عبد العزيز أل سعود لتقديم العديد من المساعدات إلي المستفيدين والمستحقين من مواطني المملكة بهدف تحسين حياة الأفراد، ولا تكتفي هذه المؤسسة بتقديم الأعمال الإنسانية لأبناء المملكة فقط بل في جميع أنحاء العالم كما أنها تعد من ابرز المؤسسات الخيرية في السعودية سوف نوفر لكم تفاصيل شامله حول ألية تسجيل الطلب و شروط التسجيل في المؤسسة كمستفيد.

كيفية التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال للمساعدات الإنسانية كمستفيد

للتسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال للمساعدات الخيرية كمستفيد يتوجب عليك اتباع الخطوات الأتية:

الدخول إلي موقع مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.

يجب تحديد نوع المساعدة التي يرغب فيها المستفيد.

قم بكتابة كل البيانات الموجودة في نموذج الحصول على مساعدة مالية بطريقة صحيحة الاسم بالكامل والبريد الإلكتروني ورقم الهوية الوطنية.

إدخال بيانات الحالة الاجتماعية للإناث والذكور.

إدخال تقارير الحالة الطبية في حالة إذا كان احد افراد الأسرة مريض.

كتابة الوضع المادي للأسرة.

هنا يتوجب عليك مراجعة البيانات بدقة حتى يستطيع المسئولون في المؤسسة العامة مراجعة جميع الطلبات بسهولة وسرعة للحصول على المساعدات المالية.

ارفاق كل الوثائق والمستندات المطلوبة.

الضغط على إرسال الطلب.

شروط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية 1443

أفصحت مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية عن عدة شروط في المتقدم أو المستفيد من الأعمال الخيرية والحصول على المستحقات:

يشترط ألا يكون لدى المتقدم سيارة أو عقارات أو وحدات سكنية خاصة به إذا كان تقديم طلبة لدعم سيارة. ألا تتجاوز قيمة راتب المستفيد الذي يريد الحصول على الدعم عن 3000 ريال سعودي. لا تطبق شروط الإسكان على من يتقدم للاستفادة من المشروع السكني. لابد من أن يتم التقديم والتسجيل للاستفادة من المشروع مرة واحدة فقط. لا تنطبق الشروط على المتقدم الذي يريد الحصول على قرض من البنك. ألا يكون المستفيد خاضع لأي من الجمعيات الخيرية على مستوى كافة مناطق المملكة. يحذر من بيع الوحدات السكنية أو تجارتها بعد الحصول عليها. في حالة وفاة المستفيد يخضع لشروط الإرث.

إذن في هذا المقال قد نكون قد تعرفنا معا اليوم على طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية بالإضافة إلى معرفة شروط التسجيل.