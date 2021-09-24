اخر الأخبار عن أسعار الذهب والعملات في السعودية اليوم الجمعة 24 سبتمبر2021

أسعار الذهب والعملات في السعودية اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021 ، سوف يتم نشر أسعار كل العملات في السعودية وذلك بشكل يومي ، والأسعار التي سوف توضحها خلال المقال تكون في يوم الجمعة الرابع والعشرين من شهر سبتمبر، وكل الأسعار تكون بالمواجهة مع الريال السعودي، وذلك لأن الدولار الأمريكي، تمكن أن يسجل حوالي 3.75 ريال سعودي، وبالنسبة لأسعار اليورو التي يتم تداولها في المملكة تكون 4.40 ريال سعودي، والجنيه المصري حوالي 0.24 ريال سعودي.

أسعار الذهب والعملات في السعودية

سوف نقدم لكم الان من خلال موقعنا أخر الأخبار عن أسعار الذهب والجميع العملات في المملكة العربية السعودية .

أسعار العملات اليوم في المملكة العربية السعودية

وفي هذا اليوم سجلت أسعار جميع العملات الاجنبية كالتالي:

تمكن الدولار الأمريكي من الوصول إلى 3.75 ريال سعودي.

ويصل سعر اليورو الواحد سجل حوالي 4.40 ريال سعودي.

كما وصل سعر الجنية الاسترليني وصل إلى ما يقرب من 5.13 ريال سعودي.

وسعر والدولار الكندي تمكن من الوصول إلى 2.96 ريال سعودي.

ويصل سعر الدولار الأسترالي حوالي 2.72 ريال سعودي .

وقد يصل سعر والين الياباني بلغ أمام الريال السعودى حوالي 0.03 ريال سعودي.

أما سعر الجنيه المصري اليوم فقد وصل إلى 0.24 ريال سعودي.

ويصل سعر الدرهم الإماراتي قد وصل إلى 1.02 ريال سعودي.

وقد وصل سعر تداول الدينار البحريني في السعودية حوالي 9.95 ريال سعودي.

ويصل سعر الدينار الكويتي بلغ سعر التداول حوالي 12.46 ريال سعودي.

أما عن أسعار الذهب السعودي اليوم الجمعة 24/9/2021

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم تكون كالتالي: