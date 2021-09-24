سلفة للتمويل الشخصي دون تحويل راتب تمويل شخصي سريع

تعد منصة سلفة للتمويل الشخصي، أول منصة سعودية مصرحة من البنك المركزي السعودي، تقوم بمنح التمويل الشخصي السريع باستخدام التقنية المالية، دون الحاجة إلى تحويل الراتب، هذه المنصة من أكثر المنصات التي يبحث عنها المواطنين والمواطنات من السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وذلك من أجل التقديم والحصول على التمويل الشخصي السريع، حيث قامت المنصة بتخصيص موقع إلكتروني، حتي يتمكن الأشخاص الراغبين في الحصول على القروض الشخصية التمويلية من التقديم من خلالها، حيث تمكنهم من الاشتراك على المنصة والتسجيل إلكترونيا على المنصة، حتي يتم إرسال وإيداع التمويل في الحساب الشخصي للعميل في مدة زمنية أقصاها 15 دقيقة.

شروط التسجيل في منصة سلفة للتمويل الشخصي

أن يكون الشخص المتقدم من متواجد بالمملكة العربية السعودية، ويحمل الجنسية السعودية.

ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن 18عاما، وألا يزيد عن 60 عام.

كما توفر المنصة التمويل بدون تحويل الراتب.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم على رأس العمل، مع توافر شرط آخر وهو ألا تقل فترة ترأسه العمل عن 3 أشهر في الخدمة، وذلك فيما يتعلق بموظفي القطاع الحكومي، أو فترة 6 أشهر بالنسبة لموظفي القطاع الخاص.

ألا يقل الحد الأدنى لراتب الشخص المتقدم عن 4,000 ريال سعودي.

خطوات التسجيل في منصة سلفة للتمويل

يمكن للمواطن أو المواطنة التقديم في منصة سلفة والحصول على التمويل من خلال التسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة بصورة إلكترونية، وذلك بعد الحصول على الموافقة الفورية من قبل المنصة، إليكم خطوات التسجيل في منصة سلفة: