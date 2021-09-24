خطوات إضافة تابع لدعم حساب المواطن والتسجيل في حساب المواطن

خطوات إضافة تابع لدعم حساب المواطن، فإن حساب المواطن يقوم بتقديم دعم لجميع الأسر التي تحتاج إلي دعم لتخفيف أعباء الحياة، فهناك العديد من الأسر الذي تعاني من أعباء الحياة، فإن برنامج حساب المواطن يعتبر ن أهم البرامج التي تدعم المواطنين في المملكة، كما أن برنامج حساب المواطن من البرامج التابعة لوزارة الموارد البشرية، فهناك العديد من المواطنين رب أسرة ويريد إضافة التابعين له، لذلك سوف نوضح من خلال موقع ثقفني خطوات إضافة تابع لرب الأسرة، وأيضا سوف نذكر رابط الدخول للتسجيل في برنامج حساب المواطن بالمملكة.

خطوات إضافة تابع لدعم حساب المواطن

إن برنامج حساب المواطن يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين بالمملكة، فإن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البرنامج توفر الوقت والجهد علي المواطنين في المملكة، فلذلك أعلن حساب المواطن عن خطوات إضافة رب الأسرة للتابعين له، فإن خطوات إضافة تابع لدعم حساب المواطن هي تكون كالتالي:

لابد من الولوج أو الدخول إلي رابط البوابة الرسمية الإلكترونية لحساب المواطن، ثم يسجل رب الأسرة دخول.

ينقر المواطن المستفيد من الدعم علي اختيار تفاصيل الطلب.

يختار رب الأسرة المستفيد اختيار بيانات التابعين.

تظهر أيقونة مكتوب بها إضافة تابع يقوم المواطن بالضغط عليها.

تظهر له صفحة يقوم بملأ بيانات التابع الخاص به.

ثم يقوم بالضغط علي أيقونة إضافة ثم حفظ.

يمكنه تكرار نفس الخطوات لتسجيل جميع التابعين لرب الأسرة.

تسجيل المواطنين في برنامج الدعم

هناك خدمة إلكترونية أعلن عنها حساب المواطن وهو خطوات التسجيل الجديد بالبرنامج إلكترونيا، فإن تلك الخدمة تهدف إلي توفير الوقت والجهد علي كل مواطن في المملكة، فإن خطوات تسجيل المواطنين في برنامج الدعم تكون كالتالي: