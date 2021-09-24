إعفاء بنك التسليف للمتعثرين والغير قادرين علي سداد الأقساط برقم الهوية

طلب إعفاء قرض بنك التسليف والإدخال هو احد الأشياء الهامة التي يبحث عنها المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم بنك التسليف العديد من التمويلات المتنوعة والخدمات الإلكترونية التي يمكن تقديم طلب الإعفاء من الأقساط المتبقية، ويمكن جميع المواطنين معرفة تفاصيل خدمة الإعفاء من خلال الموقع برقم الهوية الوطنية ومعرفة باقي أقساط قروض المتبقية، وهناك أوراق ومستندات معينة قام البنك بتحديدها يجب أرفاقها عند تقديم طلب لإسقاط قروض من بنك التسليف، حيث أن بنك التسليف المعروف حاليا باسم التنمية الاجتماعية وأصبح من أكبر البنوك داخل المملكة ويقدم خدمات مميزة مثل قرض الأسرة وقرض بدون وظيفة وقرض بدون تحويل الراتب والتي تناسب جميع الفئات داخل المملكة العربية السعودية.

شروط اللازمة للحصول علي خدمة إعفاء بنك التسليف والإدخال

يقدم بنك التنمية الاجتماعية خدمة مميزة لجميع المواطنين إعفاء عملائه من سداد أقساط القروض، والذي يعد من أهم خدمات أخري كثيرة مما جعله البنك الأكبر في المملكة الذي يضم عدد كبير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، فقد وضع البنك عدد شروط يجب توفيرها عند التقديم للحصول علي خدمة إسقاط قروط بنك التسليف، والشروط عبارة عن:

يشترط أن لا يقل عمرة عن 25 عاما ولا يزيد عن 60 عاما. تقديم صورة من الهوية الوطنية وتكون سارية الصلاحية. تقديم كافة الأوراق والمستندات التي تثبيت عدم القدرة علي سداد القرض ويمتلك أسباب لعدم قدرته علي سداد باقي الأقساط المتبقية. تقديم إثبات طبي معتمد يوضح الحالة الصحية للمتقدم. تقديم كارت العائلة بطالب الإعفاء من باقي الإقساط المسجلة علي صاحب القرض.

تقديم طلب إعفاء سداد القروض بنك التسليف والإدخال

أتاحت خدمة وزارة المالية السعودية الاستعلام عن إعفاء القروض