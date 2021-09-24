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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية 1443 في المقال التالي
عمر شويل - جدة أتاحت وزارة الداخلية رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية بسهولة أما عن طريقة الاتصال أو الرسائل النصية كما سنتعرف، هذا بالطبع بالإضافة إلى طريقة الاستعلام عن المخالفات عبر أبشر أو بدون أبشر برقم المخالفة أو برقم اللوحة، وشهدت الطريقة الجديدة للاستعلام استحسان المواطنين.
الاستعلام عن المخالفات المرورية
تكمن أهمية الخدمة بشكل أساسي في معرفة قيمتها التي يجب دفعها وموعد السداد لأن التأخر في القيام بذلك يعرضك للغرامة.
كما يوفر لك إمكانية معرفة مخالفات أفراد أسرتك والمكفولين لديك.
رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية
الطريقة الجديدة تتيح لك المتواجدين داخل المملكة معرفة المخالفات المرورية عن طريق رقم الاستعلام برقم الهوية عبر:
طريقة الرسائل النصية SMS:
تتم عن طريق إرسال رسالة تحتوي على رقم الهوية أو رقم الإقامة إذا كنت مقيمًا على الرقم 8993.
بعدها سيتم الرد عليك في رسالة تحتوي على تفاصيل المخالفات المرورية ورقمها.
رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية (الخط الساخن):
- هنا يمكن للمستعلم التعرف على المخالفات المرورية برقم الهوية عبر الخط الساخن الخاص بوزارة الداخلية إدارة المرور في السعودية التالي: 00966114419688 أو من خلال الرقم التالي: 920020405
- بعدها سيسألك الموظف على الهوية الوطنية (السجل المدني) الخاص بك ثم سيزودك بجميع المعلومات عن مخالفاتك.
المواعيد:
يتاح الرد المباشر على استعلام مخالفات المرور من خدمة العملاء كل يوم من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً.
الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية
يمكن أيضًا القيام بالاستعلام عن مخالفة مرورية برقم الهوية من خلال الإنترنت عبر الخطوات التالية:
- أولًا يتم الدخول على موقع منصة أبشر الإلكترونية.
- اختر “خدمات الأفراد”.
- ثم قم بتسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة السر.
- بعدها كتابة رمز التحقق الذي سيصلك على الهاتف.
- ثم اختر من أسفل الصفحة “تفاصيل المخالفات المرورية”.
- من الشريط العلوي انقر على “الاستعلام عن المخالفات غير المسددة”.
- تظهر لك جميع المخالفات الحديثة، يمكن الضغط على “عرض التفاصيل”.
هنا سيظهر أمامك كل المعلومات عن المخالفات المرورية الخاصة بك وهي: (الوصف – رقم المخالفة – اللوحة – مكان الحدوث)
ويمكنك أيضًا التعرف على إحداثيات مكان الوقوع بالتفصيل عبر خرائط جوجل.
الاستعلام عن المخالفات المرورية بدون أبشر
جاءت طريقة استعلام المخالفات المرورية بدون أبشر كالتالي:
- أولًا عليك الدخول إلى موقع سعودي.
- ثم اختر “أفراد”.
- اختر قسم “المخالفات المرورية”.
- ثم اضغط على “خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية”.
- بعدها اضغط على “أبدء الخدمة” وسيتم الانتقال بك إلى موقع وزارة الداخلية.
- هنا قم بتسجيل الدخول في الموقع.
- ادخل رقم الهوية أو الإقامة، ثم اضغط “استعلام”.
وسيتم عرض جميع المخالفات التابعة لرقم الهوية الذي تم إدخاله.
الطريقين الأخيرتين تغنيان عن الاتصال على رقم الاستعلام.
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