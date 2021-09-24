شروط وخطوات التسجيل في الدعم الريفي 1443 للأسر المنتجة والعاطلين عن العمل

طريقة التسجيل في الدعم الريفي 1443 للأسر المنتجة والعاطلين عن العمل يعد ذلك من أحد الأنظمة الخاصة بالمشروعات الزراعية في المملكة والتي يبحث عنها العديد من المواطنين وذلك لأن يقومون بعملية التسجيل في هذا البرنامج والذي يوفر لهم نوع من التموي للإنشاء أو تكبير تلك المشروعات في السعودية.

التسجيل في الدعم الريفي 1443

برنامج دعم ريف هو أحد برامج تمويل المشروعات التي تقدمه وزارة الزراعة والمياة في المملكة العربية السعودية إلي كل من المواطنين الذين لديهم مشروعات زراعية وذلك لأن يتم تكبير هذه المشروعات حيث تهدف الوزارة إلي تكبير جميع المشروعات الزراعية في المملكة أو مشروعات تربية الحيوانات وذلك لتحقيق الأكتفاء الذاتي من الزراعة وتربية الحيوانات في المملكة وخلق فرص عمل جديدة لكل المواطنين.

شروط دعم ريف الحكومي

يوجد عدد من الشروط التي وضعتها وزارة الزراعة والمياة من اجل التسجيل في هذا البرنامج حيث تكون تلك الشروط وفقاً للنحو التالي:

لابد من أن يكون المستفيد من هذا البرنامج مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.

أذا كان المتقدم للحصول علي الدعم مقيم لابد من ان يكون لديه بطاقة التنقل.

يجب أن يكون المستفيد ليس موظف في القطاع العام أو القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون المشروع الزراعي الخاص به مسجل لدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أن لا يزيد مقدار الدخل الشهري لدي المتقدم للبرنامج عن 6 الاف ريال سعودي.

أن لا يزيد قيمة الدعم المطلوب عن 54 الف ريال سعودي.

طريقة التسجيل في الدعم الريفي 1443

حتي تستطيع التسجيل في هذا البرنامج يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص في السطور التالية: