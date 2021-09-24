نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية بالسعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية واحدة من أهم وأبرز الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للمرور بالسعودية بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية، حيث قامت الإدارة بإطلاقها نتيجة لرغبة المواطنين في تقديم الاعتراضات والشكاوى على المخالفات التي يتم إصدارها تجاه مركباتهم، لذلك أصبح بإمكان كافة المواطنين الدخول على منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية وتقديم الاعتراض باستخدام رقم المركبة أو رقم المخالفة، ولكن لابد من توافر بعض الشروط لنجاح العملية وهي ما سنتعرف علية فيما يلي، كما سنتناول طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا.

شروط الاعتراض على المخالفات المرورية

قامت الإدارة العامة للمرور بالمملك العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الداخلية بهدف إطلاق خدمة جديد وهي خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية 1443، لذلك قامت وزارة الخارجية بتزويد منصة أبشر بها، ولكن ليتمكن المواطن من استخدامها بنجاح لابد من توافر بعض الشروط والمستندات، وهي كما يلي:

أولاً يجب أن يكون المواطن مسجل في منصة أبشر وله حساب مفعل بها.

يجب ألا يكون قد مر أكثر من شهر على المخالفة المراد تقديم الاعتراض عليها.

يتم الاعتراض على المخالفات المرورية المسجلة بمنصة أبشر فقط.

ضرورة دفع قيمة المخالفة الواقعة على السيارة بعد الانتهاء من تقديم الاعتراض.

في حالة رفض الاعتراض في المرة الأولى يجب على المواطن الالتزام بعدم تقديم طلب ثاني للاعتراض على المخالفة.

كما يجب على الكثير من المواطنين الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق رقم اللوحة أو رقم الرخصة قبل البدء في تقديم الاعتراض.

طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية

تتمثل طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية في النقاط التالي:

أولاً يقوم المواطن بزيارة الرابط الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية.

في البداية يقوم المواطن بتسجيل الدخول من خلال إدخال (اسم المستخدم – كلمة المرور – الرمز المرئي)، ثم الضغط على زر “ تسجيل الدخول “.

“. بعد ذلك يقوم بفتح أيقونة “ الخدمات الإلكترونية للأفراد “، ومنها يقوم بفتح قائمة الاستعلامات الإلكترونية.

“، ومنها يقوم بفتح قائمة الاستعلامات الإلكترونية. ثم يقوم باختيار أيقونة “ الاستعلام عن المخالفات المرورية “.

“. بعد ذلك يقوم بالضغط على زر “ الاعتراض على المخالفات “.

“. سيتم الانتقال إلى صفحة إدخال البيانات، حيث يقوم المواطن بإدخال البيانات المطلوبة ومن ضمنها رقم المخالفة.

بعد ذلك يقوم باستكمال البيانات ومن ثم إدخال سبب الاعتراض.

في النهاية يقوم بالتأكد من البيانات المدخلة ومن ثم يقوم بالضغط على زر “إرسال“.

متى يتم الرد على الاعتراض؟

أشارت الإدارة العامة للمرور بأنه من اللازم تقديم طلب الاعتراض خلال 30 يوم من تاريخ إصدار المخالفة.

أما بالنسبة لموعد الرد على المخالفة فلا يوجد موعد محدد وفقاً لتعليقات المواطنين على حساب الإدارة العامة للمرور عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر، حيث علق بعضهم بأنه يتم الرد على الاعتراض خلال أيام قلية، والبعض الآخر علق بأنه يتم الرد خلال شهور، فلا يوجد ميعاد محدد.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة المعلومات حول طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية، حيث تعرفنا على الشروط وطريقة التقديم إلكترونيًا، بالإضافة إلى ذلك قمنا بالإجابة على سؤال متى يتم الرد على الاعتراض.