الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية والسجل المدني والتحقق من الاشتراك

الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية والسجل المدني هي من اهم الامور التي يبحث عنها الأشخاص المستفيدين من خدمات التأمين الاجتماعي، التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث أنها تحقق الكثير من التوازن لدي العديد من الأسر في السعودية، وتعمل على تحسين المعيشة والأحوال الاقتصادية ،ومن خلال المؤسسة العامة للتأمينات يتم تنفيذ العديد من المشاريع الهامة، حيث يتم تسليم معاشات للأشخاص المتقاعدين عن العمل، والذين يعانون من أمراض مزمنة، أو ظروف اجتماعية معينة، بالنسبة للأرامل والمطلقات، فهناك شرائح عديدة من المواطنين يستفيدون من خدمات التأمينات الاجتماعية، وقد أعلنت الهيئة العامة للتأمينات عن خدمة إلكترونية يتم من خلالها الاستعلام عن الاشتراك لمدة المشتركين في التأمينات، وكذلك الاسم والمستحقات في التأمينات الاجتماعية لدى الأشخاص.

الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية والسجل المدني

يهتم عدد كبير من الأشخاص بالبحث عن طريقة الاستعلام عن التأمينات والذي يتم برقم الهوية، وهي خدمة إلكترونية يتم تقديمها للمواطنين داخل السعودية، للتسهيل لهم في الحصول على معلومات عن اشتراك التأمينات بإدخال رقم الهوية ويتم كالتالي:

يقوم الشخص بدخول الكترونياً الي رابط موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية

قم بإنشاء حساب إذا لم يكن لديك حساب وبعدها قم بالدخول للصفحة الرئيسية

ثم يتم النقر على الخدمات الإلكترونية.

حيث يختار الشخص خدمة التأمينات الاجتماعية

بعدها انقر على التحقق من الاشتراك في التأمينات.

سيقوم بتسجيل البيانات الخاصة به وهي رقم الهوية وكتابة السجل المدني

قم اضغط على استعلام.

طريقة إضافة مشترك سعودي في التأمينات

يمكن الآن إضافة مشترك يكون سعودي الجنسية في التأمينات الاجتماعية، للاستفادة من الخدمات التي يتم تقديمها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن طريق الخطوات التالية: