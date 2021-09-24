نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قدم طلبك الآن.. أسرع تمويل كاش يصل إلى 100 ألف ريال من التيسير للتمويل بدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كُنت من الراغبين في الحصول على قرض نقدي لتلبية احتياجاتك وتحقيق أحلامك، فإنه يمكنك التقديم على تمويل كاش سريع من التيسير لتغطية متطلباتك المالية الفورية، إذ توفر هذه الشركة قروضًا شخصيّة لمجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك الزواج والتعليم وتجديد المنزل والسفر، بل والاحتياجات الطبية، وتزامناً مع المميزات التي يتضمنها القرض من شركة التيسير يُعد الأفضل والأسرع في المملكة.

أسرع تمويل كاش من التيسير للتمويل

ومن الممكن التقديم على أسرع تمويل كاش من التيسير للتمويل أونلاين والحصول على 100 ألف ريال سعودي في دقائق معدودة، وذلك باتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة التيسير للتمويل. النقر على تقدم بطلبك الآن. النقر على ابدأ. إدخال الاسم والاسم الآخير. النقر على سهم بعنوان إلى الأمام. استكمال باقي البيانات المطلوبة للتقديم على القرض.

مميزات الحصول على قرض كاش من التيسير للتمويل

ويشمل الحصول على قرض كاش من التيسير للتمويل بقيمة 100 ألف ريال سعودي، على عدد من المميزات على النحو التالي:

مُتوافق مع الشريعة الإسلامية.

قيمة التمويل تصل حتى 100 ألف ريال سعودي.

يتميز بمدة عقد مرنة.

لا يشمل ضريبة القيمة المضافة.

هامش الربح تنافسي وثابت طوال فترة التمويل.

دون كفيل أو تحويل راتب إلى بنك معين.

من الممكن إجراء تسوية مبكرة.

التجربة بسيطة وعبر الإنترنت وسريعة.

الحصول على الموافقة في دقائق.

ملتزمون بالشفافية التامة, ولا يُوجد رسوم مخفية.

فترة سداد سهلة ومجدولة من 12 وتصل إلى 60 شهرًا.

شروط الحصول على تمويل كاش من شركة التيسير

وحدّدت شركة التيسير للتمويل، عدد من الشروط التي يجب توفرها للحصول على قرض بقيمة 100 ألف ريال، وهي كالتالي:

عُمر المتقدم للحصول على القرض لا يقل عن 21 سنة.

ألا تقل مدة العمل عن 6 أشهر.

الحد الأدنى للراتب 5 آلاف ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على القرض سعودي الجنسية.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل كاش من التيسير

ويحتاج التقديم للحصول على تمويل كاش من شركة التيسير للتمويل، توفير بعض المستندات، وهي:

خطاب تعريف بالراتب، على أن يكون مصدقًا من الغرفة التجارية للقطاع الخاص.

هوية سارية الصلاحية.

توفير العنوان الوطني.

كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

رقم شركة التيسير الموحد

وقد حددت الشركة أكثر من وسيلة للتواصل بشكل مباشر مع خدمة العملاء تسهيلاً على عملائها، إذ يُمكن الاتصال على الرقم الموحد وهو 920010181، أو الاتصال على الرقم المجاني وهو 8001160011، بالإضافة لذلك يُمكن التواصل عن طريق تطبيق الدردشة “واتساب” على الرقم 966920010181، مع العلم بأن الأوقات الرسمية لخدمة العملاء من الأحد للخميس بداية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.