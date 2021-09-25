نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل حافز البحث عن عمل TAQAT- طاقات ب طريقة سهلة للحصول على الوظائف السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل حافز البحث عن عمل يعد من الروابط الهامة لكل من يريد الحصول على فرصة عمل جديدة من خلال برنامج حافز الوطني الذي يقدم إعانة ودعم للحصول على وظائف مناسبة ويعد البرنامج خطوة أولية للتنظيمات والحوافز في المملكة التي أمر بها الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود منذ عام 2011 ويتألف من عنصرين:

حافز البحث عن عمل وصعوبة الحصول على عمل لذا يعد رابط تسجيل حافز البحث عن عمل هام لكل من يرغب في العمل داخل السعودية ويجد صعوبة للوصول إلى الوظيفة المناسبة التسجيل في البرنامج حتى يستفيد من الدعم المقدم ومن خلال موقع ثقفني سوف نقدم للباحثين عن وظائف بعض المعلومات عن البرنامج الوطني حافز ونقوم بشرح طريقة التسجيل في موقع حافز البحث عن عمل

رابط تسجيل حافز البحث عن عمل

يقدم البرنامج حافز مادي للباحثين عن عمل بمقدار 2000 ريال سعودي شهرياً لمدة 12 شهر من أجل دعمهم وتحفيزهم لمواصلة واستمرار البحث عن العمل المناسب لهم والمستدام طبقاً لقواعد وضوابط استحقاق حافز البحث عن عمل وعدم الاعتماد على الدعم المقدم من البرنامج كدخل ثابت، كما يقدم دعم لهم أنواع أخرى من المساعدة بخلاف الإعانة المالية عبارة عن كورسات ودورات تدريبية وتأهلية حتى يتمكنوا من الحصول على الوظائف التي تلبي أحتياجهم.

طريقة التسجيل في حافز طاقات للسعوديين 1442

حافز طاقات البحث عن عمل أطلقه الملك عبد الله بن عبد العزيز بهدف مساعدة الباحثين عن وظائف مناسبة لقدراتهم ومؤهلهم الدراسي من خلال تقديم إعانة مالية أو برامج تدريبية واكتساب مهارات جديدة تؤهلهم لدخول سوق العمل للحصول على الوظائف المتاحة حسب التخصصات المطلوبة على البرنامج وتقسم الإعانة من حافز على للعاطلين حيث يحصل العاطل على 200 ريال شهرية بالإضافة إلى عدد من التدريبات التي تنمي مهارتهم على شكل دورات إلكترونية تبث عبر البرنامج.

أما حافز صعوبة الحصول عن عمل يقدم دعم لمدة عام ويقسم إلى : 1500 ريال سعودي شهرياً لمدة 4 شهور ثم 1250 ريال في الأربع شهور التالية ثم 1000 ريال تقسم على باقي الشهور مع تقديم المساعدة لتنمية المهارات عن طريق دورات التدريب المستمرة “أون لاين”on line.

هل هناك شروط للحصول على حافز البحث عن عمل؟

وضع برنامج حافز بعض الشروط لابد أن تنطبق على الرجال والنساء المتزوج والمتزوجة لا استثناء للمواطنين في المملكة العربية السعودية وهي:

المتقدم لابد أن يكون سعودي الجنسية، أو من أم سعودية.

ألا يقل العمر عن عشرين سنة و لايزيد سنه عن خمسة وثلاثون عامًا

قادرًا على العمل.

لم يلتحق بأي وظيفة سواء في الحكومة أو القطاع الخاص.

ألا يكون طالبًا في أي من مراحل التعليم ويكون قد أنهى تعليمه.

لايمتلك أي مؤسسة تجارية أو لديه أي نشاط تجاري خاص به.

الإقامة في المملكة من سنة على الأقل.

قبل بداية الشهر الذي تقدم فيه بطلب الإعانة لايكون للمتقدم أي دخل ثابت يعادل 2000 ريال خلال عام.

ألا يكون على المعاش ويصرف له معاش تقاعدي.

غير مقيم في أحد دور الرعاية الاجتماعية.

لايكون مستحق لأي دعم أو تعويض عن البطالة.

مضي المدد التالية قيل التقديم للتسجيل في برنامج حافز.

مضي 6 شهور على تاريخ صدور المؤهل الدراسي “فوق الجامعي أو ثانوي أو ما يعدله”. مرور 6 شهو على الانسحاب من الدراسة أو التدريب إذا كان غير مستحق لمكافأة من الدولة خلال الدراسة أو التدريب. مضي 3 شهور من تاريخ انتهائه من العمالة أوالوظيفة.

كيفية الدخول إلى رابط تسجيل حافز البحث عن عمل للطاقات بالسعودية 2021

طريقة التسجيل في حافز أول مرة بسيطة يمكن تنفيذها للاستفادة من مميزات البرنامج لأول مرة عن طريق الدخول إلى موقع نطافات وتسجيل المعلومات المطلوبة مثل:

تدوين اسم المستخدم .

إدخال كلمة السر وتأكيدها.

رقم الهاتف.

كتابة البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة لسهولة الدخول إلى حساب المستفيد.

في حال كنت مسجل من قبل وترغب في دخول البرنامج للبحث عن عمل تقوم بعمل الأتي:

الدخول إلى برنامج طاقات ثم تسجيل الدخول إلى حسابك المسجل سابقاً وتدوين رقم الهوية والرقم السري.