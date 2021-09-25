نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد مكاتب العمل السعودية 1443.. الرابط والخطوات بكل وضوح في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم بشكل وافي توضيح آلية حجز موعد مكتب العمل 1443، وهي خدمة مقدمة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث تم وضع شرط الحصول على موعد مسبق قبل زيارة فروع مكاتب العمل، الموزعة في مناطق ومدن السعودية، حيث اصبح الحجز بصورة إلكترونية وتأتي بكثير من الفوائد التي لا يمكن توفرها في حال عدم ترتيب موعد الكترونياً، وهي تجنب فترات الانتظار طويلاً إضافة الى سرعة إنجاز المعاملات وماتتطلبه من جودة الخدمات التي يقدمها الموظفين لمراجعين المكاتب على وجه منظم.

موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 1443

اعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديث آلية حجز المواعيد وهي خدمة متاحة على موقعها الرسمي، وبإمكان جميع المواطنين او المقيمين في اراضي المملكة العربية السعودية أخذ موعد مسبق وذلك بخطوات سهلة قائمة على المرونة، لما تشهده الخدمات الرقمية من تطوراً متنامياً على مستوى المملكة وفي كل وزارات الدولة، إنطلاقاً من الحرص على التحول الرقمي الذي يتطلبه العصر التكنولجي وبما يخدم تطلعات المواطنين بتسهيل الاجراءات الحكومية وإتمام المعاملات بأقل جهد، وأقصر وقت، وهذا يقترن بحجز موعد مسبق لمكتب العمل.

آلية حجز موعد مكاتب العمل السعودية الجديدة

يمكن طلب موعد او الغاءه، في إطار خطوات بسيطة يمكن تنفيذها من قبل الراغبين بالحصول على موعد مكتب العمل الكترونياً على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي:

أنتقل الى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،، او قم بالدخول مباشرة على صفحة المواعيد المتاحة على ذلك الرابط.

أدخل على خدمة المواعيد الإلكترونية من الصفحة الرئيسية ثم موعد جديد

أدرج بيانات صاحب الموعد وهي رقم الهوية الوطنية او رقم الإقامة في الخانات المخصصة لذلك، يتبعه الضغط على زر التالي

أختر واحد من القطاعات( مكاتب العمل، الضمان الإجتماعي) وحدد المحافظة والمنطقة ليتم وضعك في الفرع الاقرب لك بشكل آلي.

أختر الموعد المناسب لزيارتك فروع مكاتب العمل وفق ما هو متاح بالتاريخ، بعد ذلك يستدعي من المستخدم اختيار الاوقات المناسبة لموعده التي تظهر في اليوم الذي أختاره.

أختيار أحد الاقسام للحجز مثل خدمة العملاء.

تحديد سبب الزيارة التي يستدعيها هذا الموعد، ونوع الخدمة، وسبب الطلب، ويمكن تحديد اسباب الزيارة بحد أقصى 3 اسباب. وفي حال طلب خدمة جديدة يمكن ان تصل الأسباب الى 5 بحد أقصى.

الموافقة على الإستمرار بإرسال طلب الحجز، وبهذا تكون قد أنتهيت من الحصول على موعد بنجاح.

في السطور بالاعلى قمنا بشرح كيفية حجز موعد في مكتب العمل، وعليه سيتم إرسال رقم المراجعة وكافة تفاصيل الموعد في رسالة نصية SMS الى الهاتف المسجل الخاص بمقدم الطلب. كما سيكون من السهل الإستعلام عن الموعد المستخرج على نفس رابط الحجز، وإمكانية الغاء الموعد بضعطة زر واحدة.