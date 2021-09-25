أجل أول قسطين بدون كفيل وقسط باقي أقساط تمويلك علي 36 شهر بشروط سهلة

أجل أول قسطين بدون كفيل وقسط الباقي علي 36 شهر ، أحد الخدمات التمويلية الميسرة التي يبحث عنها العملاء بالمملكة ، والذين يسعون للحصول على تأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة ، وقد وفرت شركة اليسر للإجارة والتمويل عروض تمويلية بتسهيلات عديدة في السداد ، والتي من شأنها تلبية كافة الاحتياجات المالية للأفراد ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري للعميل ويتلائم مع جميع الإلتزامات المالية له ، وتعتبر شركة اليسر من أوائل الشركات التي كانت قد أدركت حاجة السوق السعودي لمنتجات تمويلية بصيغة إسلامية وبشروط سهلة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ من خلال هذا المقال علي الرابط الإلكتروني الرسمي للتقديم على طلب الحصول على تمويل شركة اليسر وتأجيل سداد أول قسطين.

أجل أول قسطين بدون كفيل مع تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل

تمويل فورى بدون كفيل وبدون أي ضمانات ، أحد الخدمات التمويلية الميسرة المتاحة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل ، حيث توفر الشركة هذا التمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، بالإضافة إلى أن الشركة توفر للعملاء العديد من التسهيلات في السداد ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري للعميل ، ومن خلال موقع ثقفني سوف تتعرف عزيزي القارئ في هذا المقال علي أهم المزايا التي توفرها الشركة للعملاء ، عند التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي قامت شركة اليسر للإجارة والتمويل بتصميمه ليكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. قرض شركة اليسر لا يحتاج إلى وجود كفيل أو أي ضمانات. التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة لا يحتاج إلى وجود رسوم إدارية. لا يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب من موظفي الجهات المعتمدة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة. توفر شركة اليسر للعملاء من خلال هذا المنتج مبالغ مالية ، يمكن أن تصل قيمتها حتي 30 ألف ريال سعودي. تتيح الشركة للعميل إمكانية سداد أول قسطين بعد شهرين. تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، وذلك بما يتناسب مع راتبهم الشهري ، حيث يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل حتي 36 شهر. العملاء السعوديين والوافدين أيضاً بجنسيات مختلفة ، يمكنهم الاستفادة من تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل بأسهل الشروط والمتطلبات. أتاحت شركة اليسر للإجارة والتمويل بالمملكة الفرصة للمواطنين المتقاعدين ، للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون ضمانات.

رابط التقديم على تمويل شركة اليسر بدون كفيل والمتطلبات اللازمة لاستكمال الطلب

المواطن السعودي والمواطن المقيم يمكنهم الاستفادة من تمويل شركة اليسر بدون كفيل ، وتأجيل سداد أول قسطين ، من خلال الإنترنت وذلك عن طريق تسجيل الدخول علي رابط التمويل الشخصي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

الهوية الوطنية للشخص المتقدم بالطلب السعودي.

إذا كان المتقدم بالطلب من المواطنين الوافدين ، يحب تقديم إثبات الهوية .

يلزم إرفاق الطلب بالعنوان الوطني الخاص بالشخص المتقدم بالطلب.

تقديم تعريف بالراتب الشهرى للشخص المتقدم بالطلب ، ويجب أن تكون مصدق من الغرفة التجارية ، إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص.

كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر ، وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ودفع أول قسط بعد شهرين المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل.

الشروط العامة للاستفادة من تمويل شركة اليسر وتأجيل سداد أول قسطين