قسط 50,000 ريال تمويل إمكان بدون موافقة الكفيل السعودي وبدون تحويل الراتب

قسط 50,000 ريال سعودي عبارة عن تمويل ميسر للعملاء السعوديين في المملكة من خلال شركة إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة ويصل التمويل كحد أقصى إلى خمسون ألف ريال سعودي في المملكة ولكن بفترة سداد ميسرة حيث يسمح سداد ذلك التمويل حتى أربعة وعشرون شهر ويقدم الآن مصرف الراجحي وشركة إمكان عروض بسبب اليوم الوطني 91 داخل أراضي السعودية لذلك يمكن الحصول عليه عبر الإنترنت بدون الذهاب إلى أي مكان أخر ويتم التقديم الإلكتروني عليه للحصول على عرض تمويل بدون كفيل وبدون تحويل للراتب الشهري بالتقسيط الميسر الشهري حيث أقل فترة تمويل ثلاثة أشهر وأطول فترة تمويل ستة أشهر ولكن يقدم شركة إمكان للتمويل العديد من التمويلات الميسرة مثل تمويل المشروعات والتمويل الإضافي و التمويل التأجيري والتمويل الميسرة الذي سوف نوضحه اليوم بكل التفاصيل عبر شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

الشروط الواجبة للحصول على تمويل نقدي ميسر من شركة إمكان للتمويل

الآن يحتاج التمويل المناسب لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية توفير بعض الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة ومنها أن يكون العميل المتقدم مواطن سعودي الجنسية ويبلغ من العمر عشرون عام على الأقل للحصول على كافة المزايا التمويلية الهامة التي يقدمها إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي السعودي وإليكم جميع الضمانات والشروط الواجبة كما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع توفير أثبات تقرير بعدم التعثر لدى سمه السعودي بالمملكة.

لابد من فتح حساب بنكي في مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية قبل القيام بالتقديم الإلكتروني.

يحتاج التمويل الميسر بتوفير أقل راتب شهري في المملكة يساوي 2 ألف ريال سعودي للموافقة على تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي.

عند التقديم يجب أن يكون العمر المطلوبة يبدأ من 20 عام وقد يصل إلى 60 عام بموافقة الشركة عام ١٤٤٣ هجرياً.

مميزات التقديم الإلكتروني على شركة إمكان للتمويل بالمملكة

هناك الكثير من المزايا التمويلية المتعددة التي تقدمها شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث يمتاز التمويل بأنه مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية وبدون كفيل غارم سعودي الجنسية وبدون تحويل للراتب الشهري بفترة سداد ميسرة حتى سنة كاملة في السعودية عام ١٤٤٣ هجرياً لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم المزايا التمويلية لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة: