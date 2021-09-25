نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل 851 وظيفة أكاديمية وتعليمية الشروط وموعد التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن أصبح من أشهر كلمات البحث اليوم في المملكة، بعد أن نشرت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني على موقع تويتر، عن حاجتها لشغل عدد 851 وظيفة أكاديمية وتعليمية، وحددت شروط التسجيل وموعد فتح التقديم على الوظائف، في ظل سعي الجامعة لتوطين العمالة السعودية محل الأجنبية وهي سياسة الحكومة السعودية في الفترة القادمة، لتقليل معدل البطالة بين الشباب السعودي وتوفير فرص عمل لهم، ونحن من خلال موقعكم ثقفني، سنقدم لكم تفاصيل الوظائف وألية التسجيل، والشروط العامة الواجب توافرها في الراغبين في التسجيل.

وظائف جامعة الأمام عبد الرحمن

تماشياُ مع رؤية وأستراتيجية المملكة 2030، تعمل جميع الوزارات لتوطين العمالة السعودية وسعودة أغلب المهن في المملكة، في هذا الإطار يأتي إعلان جامعة الإمام عبد الرحمن لشغل 851 وظيفة على درجات مختلفة، ” أستاذ، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، مدرس” في أفرع الجامعة بمحافظات الدمام والخبر بالمنطقة الشرقية بالمملكة، وأعلنت عن موعد فتح باب التسجيل ورابط التسجيل.

رابط وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن

الدخول على الموقع الإلكتروني selfemp.iau.edu.sa.

الإطلاع على الوظائف المتاحة بالجامعة.

تحديد الوظيفة والقسم التي تناسب مؤهلاتك العلمية.

تسجيل بياناتك الشخصية بدقة وإرفاق المستندات المعززة لطلب تفضيلك للوظيفة.

الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالوظائف.

الضغط على إرسال الطلب بعد المراجعة والتأكد من دقة البيانات.

موعد بدأ التسجيل في الوظائف

أعلنت إدارة الجامعة أنه سيتم تفعيل الموقع أمام الراغبين في التسجيل بداية من، غداٌ الأحد 1443/2/19 الموافق 2021/09/26 ميلادي، ويستمر التسجيل حتى يوم الأحد 1443/03/04 الموافق 2021/10/10 أي لمدة 15 يوم.

الشروط العامة للتسجيل في الوظائف

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على المؤهلات العلمية المطلوبة في التخصص المراد التقديم به.

أن تكون المؤهلات العلمية معتمدة من قبل وزارة التعليم السعودية والتقدير العام لا يقل عن جيد جداُ ويفضل الأعلى في التقدير.

أن تكون جميع المؤهلات قد حصل عليها المتقدم بنظام الانتظام، وأن يجتاز المتقدم أختبارات القبول الذي يطلبها القسم المتقدم له، واختيار المقابلة الشخصية.

أن ينطبق على المتقدم شروط لائحة التعيين للسعوديين في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات على الوظائف المطلوبة.

وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

بعد أن يتقدم الراغب في التعيين بوظائف الجامعة إلكترونياٌ، من خلال الموقع الإلكتروني السابق ذكره في القسم والتخصص المناسب لمؤهلة، ورفع كافة المستندات المطلوبة يجب متابعة طلبه إلكترونياٌ وعند إرسال رسالة عبر الجوال بقبوله، يجب أن يتوجه لإدارة الجامعة في التوقيت الذي تحدد له لإستكمال إجراءات القبول، لأن القبول المبدئي لا يعني الترشح النهائي للوظيفة.

نبذة مختصرة عن جامعة الإمام عبد الرحمن

جامعة الإمام عبد الرحمن هي جامعة سعودية مستقلة تأسست عام 1975 ميلادي، يقع مقرها الرئيسي في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية بالمملكة، وتحتوي الجامعة على عدد 19 كلية ويدرس بها 45 ألف طالب وطالبة.