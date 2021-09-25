نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن مقطوعة الضمان الإجتماعي 1443 وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت وتيرة البحث عن أخبار مقطوعة الضمان الإجتماعي في الفترة الأخيرة على محركات البحث، فقد حاز برنامج المساعدة المقطوعة على اهتمام الملايين من المواطنين السعوديين خاصة من ينتمون إلى الطبقة المتوسطة والتي تحتاج إلى دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بإستمرار، فقد أطلقت الوزارة عدد من برامج الدعم للوقوف بجانب المواطن والأسر السعودية محدودة الدخل لا سيما برنامج المساعدة المقطوعة الذي يقدم مساعدات مالية مقطوعة سنوياً إلى كل المواطنين المنطبقة عليهم كاقة شروط الوزارة والتي سنوضحها لكم خلال المقالة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم طريقة الإستعلام عن مقطوعة الضمان الإجتماعي وشروط التقديم فيها كما وضحنا لكم من قبل كيفية الإستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب، فتابعونا.

شروط المساعدة المقطوعة

يريد الكثير من المواطنين السعوديين الإستفادة من الدعم المقدم من برنامج المساعدة المقطوعة ولكن حتى يتلقوا هذه المساعدات يجب أولاً أن تتوفر فيهم جميع شروط وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ونوضحها لكم كالتالي:

أولاً لا بد أن تتوفر الجنسية السعودية في المتقدم.

ثانياً لا يقل عمره وقت التقدم عن 35 عام.

ثالثاً لا يزيد راتبه الشهري عن 2000 ريال سعودي.

رابعاًَ لا يمتلك سجل تجاري.

وقد ساهمت هذه الشروط في فرز جميع المتقدمين ووصول المساعدات المالية إلى مستحقيها فقط من المواطنين محدودي الدخل.

الإستعلام عن مقطوعة الضمان الإجتماعي

نوضح لكل من سألونا على موقعنا عن موعد صرف المساعدات المقطوعة وإيداعها في الحسابات البنكية للمستفيدين أنه حتى الآن لم تحدد ولم تُعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن الموعد الرسمي، فالوزارة هي المنوط بها تحديد الموعد ولا يُمكن لأي أحد أن يتنبأ بالموعد، ولذلك سوف نحيطكم علماً بالموعد الرسمي فور تحديده من الوزارة وإعلانه على موقعها الرسمي أو صفحتها الرسمية على تويتر.

نرجو أن نكون وضحنا كل المعلومات والبيانات التي تريدونها في هذا المقال بخصوص المساعدة المقطوعة، وقد وضحنا لكم خلال المقالة شروط التقديم فيها، وفي حالة وجود أي استفسار أو سؤال اترك تعليق به بلأسفل في خانة التعليقات وسنجيب عليكم خلال ساعات قليلة