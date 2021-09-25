نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل 851 وظيفة selfemp.iau.edu.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث بصورة كبيرة عن رابط التقديم على وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل 1443، فقد تم الإعلان عن توفر 851 وظيفة أكاديمية وتعليمية في جميع التخصصات، على درجة “أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، ومدرس”، وذلك ضمن خطة المملكة الرامية إلى توطين الوظائف في المملكة، وفق شروط وضوابط موضوعة لاختيار أفضل العناصر، وجدير بالذكر أن مجرد التقديم على هذه الوظائف لا يعني قبول المتقدم.

وينبغي على من يرغب في التقديم لهذه الوظائف قراءة الشروط جيداً، ومعرفة التخصصات المطلوبة وشروط التقديم حتى يتم قبول طلبه، كما يجب عليه اختيار تخصص واحد فقط متوافق مع مؤهله العلمي، وسوف يكون التقديم إلكتروني عبر رابط وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل 1443 selfemp.iau.edu.sa، وسوف نوافيكم من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” رابط التقديم على وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وكذلك شروط وموعد التسجيل.

وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل من خلال موقعها الرسمي، عن توافر عدد 851 وظيفة شاغرة ضمن برنامج توطين وسعودة الوظائف في المملكة، كما حددت بعض الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في التسجيل على الوظائف المطلوبة وذلك لاختيار أفضل العناصر ولا يعد مجرد تقديم طلب التوظيف الإلكتروني قبولاً نهائياً، بل هو إجراء لابد من أن يتبعه بعض الإجراءات الأخرى اللازمة للقبول في هذه الوظائف.

الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في التقديم

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. حاصل على الدرجة العلمية المطلوبة للتخصص المتقدم عليه. إرفاق إثبات المعادلة المعتمدة من وزارة التعليم وإرفاقها في نظام التوظيف. امتداد التخصص للحاصلين على درجتي الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، في نفس التخصص المراد التقديم عليه. يجب أن يكون التقدير لحاملي درجة البكالوريوس جيد جداً فما فوق. أن تكون جميع مؤهلات المتقدم قد حصلوا عليها بنظام الانتظام. أن ينطبق على المتقدم شروط لائحة تعيين السعوديين في نظام مجلس التعليم العالي ونظام المجلس العلمي بالجامعة على الوظائف المطلوبة. اجتياز المتقدم للاختبار العلمي والمقابلة الشخصية.

رابط التسجيل على وظائف الإمام عبد الرحمن بن فيصل

الدخول على الموقع الرسمي لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل selfemp.iau.edu.sa.

إدخال وملء كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اختيار تخصص واحد فقط يتطابق مع المؤهل العلمي للمتقدم.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة والحرص على صحة هذه المستندات والبيانات المرسلة.

صحة البيانات والمستندات المرفقة بالطلب مسؤولية مقدم الطلب وسوف يتم استبعاد المتقدم في حالة وجود خلاف بين ما تم إرفاقه من مستندات عند المطابقة لها.

النقر على أيقونة “إرسال”.

حفظ الطلب واستمارة التقديم مع أخذ صورة منها لتقديمها أمام اللجنة عند طلبها.

موعد التقديم

سوف يتم فتح باب التقديم بدايةً من يوم الأحد 19\02\1443 الموافق 26\09\2021، وينتهي يوم الأحد 04\03\1443 الموافق 10\10\2021.