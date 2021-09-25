عروض المطاعم الكبرى اليوم الوطني 91 تخفيضات تصل حتى 60%

عروض وخصومات في المطاعم الكبرى بمناسبة العيد الوطني 91 اليوم، حيث قامت معظم المطاعم الكبرى والكافيهات المعروفة والمنتشرة في المملكة العربية السعودية اليوم بالعديد من العروض على الوجبات بمناسبة العيد الوطني لديهم الواحد وتسعون، ومن ضمن المطاعم التي قامت بالعروض في اليوم الوطني ماكدونالدز الجنوبية والغربية أيضا، ومن بينهما مطعم مايسترو بيتزا المتواجد فروعه في كل مكان بالسعودية، كما قدم مطعم ديرتي عروض مميزة وخصومات متعددة، ومن خلال تلك السطور القادمة سنقدم لكم متابعينا الكرام العروض التي تقدم يوم العيد الوطني في المطاعم الكبرى بالمملكة العربية السعودية بالتفصيل.

خصومات يوم العيد الوطني في مطعم ماكدونالدز الجنوبية والغربية:

يقدم مطعم ماكدونالدز الجنوبية والغربية أربعة من العروض وتختار من بينهم ما يناسبك في العيد الوطني الواحد وتسعون 91 والعروض على جراند تشيكن بجميع الأحجام الصغير والكبير والمتوسط والدبل أيضا ويقدم معها البطاطس المحمرة والبيبسي، ويمكن أختيارك ما بين هابانيرو أو تشيبوتلي، ومن السطور التالية سنوضح العروض بالتفصيل:

العرض الأول المقدم من مطعم ماكدونالدز بالسعودية هو عرض الـ 40 ريال سعودي وهو عبارة عن وجبتين جراند تشكين من الحجم العادي مع البطاطس المحمرة والبيبسي.

بينما عرض الـ 20 ريال سعودي يشمل وجبة واحدة من جراند تشيكن بالحجم العادي مع البطاطس المقلية المقرمشة والبيبسي، والعرض من أختيارك ما بين هابانيرو أو تشيبوتلي.

عرض الـ 23 ريال سعودي المقدم من مطعم ماكدونالدز بالسعودية ويشمل وجبة واحدة من جراند تشيكن بالحجم الكبير مع البطاطس المقلية المقرمشة والبيبسي، والعرض من أختيارك ما بين هابانيرو أو تشيبوتلي.

وجبة الـ 22 ريال سعودي فهي الوجبة المتوسطة وتشمل بالعرض وجبة واحدة من جراند تشيكن بالحجم المتوسط ويقدم معها البطاطس المقلية المقرمشة والبيبسي، والعرض من أختيارك ما بين هابانيرو أو تشيبوتلي.

خصومات في اليوم الوطني 91 بمطعم مايسترو بيتزا:

يقدم مطعم مايسترو بيتزا العروض بمناسبة العيد الوطني بالسعودية على كل أنواع البيتزا المحببة لديكم سواء لحوم أو سي فود أو عروض على بيتزا مارجريتا كل أنواع البيتزا من أختيارك بالحجم الكبير والسعر واحد: