رابط التسجيل في خدمة سلامة عبر الدفاع المدني السعودي 1443، حيث يستعلم مواطني المملكة العربية السعودية عن خطوات التقديم والتسجيل في خدمة سلامة التي توفرها وزارة الدفاع المدني، حيث توفر الوزارة تسهيلات خاصة من إصدار التراخيص اللازمة من أجل السلامة للمستثمرين، حيث تم معاينة جميع المواقع التي يرغب صاحبها في إصدار ترخيص السلامة التي تم تحديدها من جانب الدفاع المدني السعودي، ويعمل التسجيل في سلامة علي رفع مستوى السلامة في كافة المنشآت داخل المملكة، وتسطيع جميع المنشآت بأي قطاعات خاصة استخدام خدمة سلامة ومن هذه القطاعات، كافة المنشآت التجارية وشركات البيع الخاصة بأدوات السلامة، بالإضافة الي الشركات الخاصة بتركيب المصاعد، والمكاتب الهندسية، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في خدمة سلامة.

المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص سلامة

هناك بعض المستندات والمرفقات التي يتطلب توفرها عند تقديم طلب للحصول علي تصريح سلامة من خلال بوابة سلامة الدفاع المدني، ومن هذه المرفقات ما يلي:

يجب توفير صورة من الهوية الوطنية سارية الصلاحية.

مستند السجل التجاري أو السجل الصناعي.

تقديم صورة من رخصة البناء.

تقديم رسم كروكي خاص بالموقع.

صورة من عقد الإيجار الخاص بكل منشأة أو ما يثبت إثبات الملكية.

تقديم عقد الصيانة الخاص بأنظمة السلامة علي أن يكون ساري المفعول.

تقديم العقد الخاص بصيانة المصاعد.

مستند وثيقة التأمين على جهة المنشأة.

تقديم التصريح الخاص بالدفاع المدني السابق في حالة تواجده.

رابط التسجيل في خدمة سلامة عبر الدفاع المدني السعودي

يمكن طلب ترخيص سلامة من ضمن تراخيص الدفاع المدني التي تقوم بإصدارها بالمملكة العربية السعودية من خلال التسجيل بالخطوات التالية: