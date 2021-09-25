رابط التسجيل في حافز للحصول على الدعم المادي للباحثين عن العمل وشروط القبول للحصول على الدعم عبر taqat.sa

حافز، يبحث الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية عن حافز الثاني وابط التسجيل في برنامج حافز وذلك من أجل الاستعلام عن برنامج إعانة حافز والذي يُعد واحد من أهم وأفضل برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للعديد من الأشخاص في المملكة لدعمهم وذلك للأشخاص الباحثين عن عمل، ويتم تقديم هذا الدعم بشكل رسمي من قِبل صندوق تنمية الموارد البشرية وتقوم بتقديم هذا الدعم ناءًا على عدة شروط وضوابط تم الإعلان عنها في وقت سابق من قِبل الصندوق، واليكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني نقدم لكم متابعينا الكرام كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة ببرنامج دعم حافز الثاني في المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على إعانة حافز

قام الصندوق الخاص بتنمية الموارد البشرية بالإعلان عن عدد من الشروط والضوابط الخاصة بشروط الحصول على إعانة حافز الثاني في المملكة العربية السعودية ومن ضمن هذه الشروط:-

أن يكون الشخص المتقدم للحصول عليه سعودي الجنسية ومن أم سعودية. يجب أن لا يقل عمر الشخص عن 20 عام ولا يزيد عن 35 عام. كما يجب أن يكون الشخص لا يعمل في أي وظيفة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. أن يكون الشخص قادر على العمل وأن لا يكون طالب في أي مرحلة تعليمية. أن لا يكون لهذا الشخص دخل ثابت أكثر من 2000 ريال. ألا يكون قد حصل على أي معاش تقاعدي. يشترط أن لا يكون له سجل تجاري أو مؤسسة تجارية. وألا يكون الشخص مقيم في إحدى دور الرعاية.

رابط التسجيل في برنامج دعم حافز

يمكن لجميع الأشخاص الذين تتوافر بهم كافة الشروط والضوابط التي قام صندوق تنمية الموارد البشرية بالإعلان عنها الاستفادة بالإعانة التي يتم تقديمها من قِبل ذلك الصندوق عن طريق التسجيل في برنامج حافز لتقديم إعانة الباحثين عن العمل وذلك عن طريق الخطوات البسيطة التالية:-