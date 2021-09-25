نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي 1443 وشروط التسجيل عليه وكيفية التسجيل والاستفادة من الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي، أحد أشهر وأفضل أنواع الدعم المنتشرة في المملكة العربية السعودية هو معاش الضمان الاجتماعي ، وتقوم المملكة بتقديم هذا الدعم لعدد كبير من المواطنين المستحقين، ويقوم باستهداف المواطنين من سن 18 عام وإلى سن 59 سنة، وتفاصيل أكثر عن هذا المعاش سنوضحها لكم في مقالنا اليوم فتابعونا.

الضمان الاجتماعي 1443

قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن معاش الضمان الاجتماعي ، وللعلم أن أي معاش تقدمه المملكة يكون تحت رعاية برنامج الضمان الاجتماعي، ويُقدم الدعم لكي يحصل المواطن على حياة كريمة على أرض وطنه، والجدير بالذكر أن هذا الضمان يتم تجميعه من أموال الذكاة بالمملكة، ثم توزيعه على المواطنين المستحقين بجميع أنحاء المملكة، ويقوم المواطنين الراغبين في الحصول على هذا الدعم الدخول على موقع وزارة التنمية البشرية وتسجيل بياناته وتقوم الوزارة بمراجعة طلبه وفرز الطلبات للتعرف على المستحقين ومنحهم الدعم.

ويقوم هذا الدعم بحفظ حقوق المواطنين وتوفير رواتب شهرية لهم تناسب احتياجاتهم، ويقوم باختيار الأرامل أولًا ثم المطلقات وبعدها العاطلين عن العمل وكبار الست وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى المواطن أن يستوفي شروط النظام حتى يستفيد من الدعم.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

وضعت وزرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة مجموعة من الشروط والعوامل والتي يجب أن تتوافر في المتقدمين الراغبين في الحصول على الدعم، وتأتي شروط الضمان الاجتماعي كالتالي:

أن يكون المستفيد من الدعم سعودي الجنسية.

ألا يمتلك المستفيد من الدعم دخل شهري.

ألا يكون المستفيد بحوزته أي عقار أو قطعة أرض.

يجب أن يكون الفرد مقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يتساءل عدد كبير من المواطنين السعوديين عن رابط الضمان الاجتماعي الجديد وخطوات التسجيل عليه، وهذا يتمكنوا من الحصول على الدعم، وتتم خطوات التسجيل على الدعم كالتالي: