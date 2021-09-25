موعد صرف الدعم السكني لشهر سبتمبر وأهم شروط الاستفادة منه وكيفية التسجيل عليه

الدعم السكني، واحدًا من أحد خدمات الدعم التي قدمتها المملكة هي خدمة الدعم السكني، وقامت المملكة بتقديمه للمواطنين المستحقين بالمملكة العربية، والجدير بالذكر أن الدعم يتم صرفه شهريًا للمواطنين، وقد يتغير موعده بسبب الإجازات والعطل الرسمية، ولهذا يتساءل المواطنين عن موعده بشكل رسمي، كما أن الدعم يتم تقديمه للمواطنين وفق مجموعة من الشروط، وبعد التسجيل على الموقع يتم فرز الطلبات والتعرف على المواطنين الأكثر استحقاقًا للدعم ومنحهم الدعم.

منصة سكني للدعم السكني

قامت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية بإطلاق منصة سكني الإلكترونية، وهذا من أجل تسهيل عمليات التقديم على الوحدات السكنية للمواطنين، بل وتمكين المواطنين من الاستفادة من الدعم المقدم من الوزارة، وتقوم المنصة بتقديم خدمات وحلول سكنية، بل تقوم أيضًا بعرض العديد من التصاميم على الموقع وأسعار الوحدات السكنية، وتعمل المملكة جاهدة لزيادة نسبة الأسر المستفيدين من هذا الدعم.

شروط الحصول على الدعم السكني

طرحت وزارة الإسكان السعودية مبادرة الدعم السكني لجميع المواطنين بالمملكة، وأي مواطن تتوافر فيه الشروط يمكنه الحصول على الدعم بشكل مباشر، وتأتي القوانين التي حددتها المملكة بشأن هذه المبادرة والحصول على الوحدة السكنية كالتالي:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة في المملكة داخل المملكة العربية السعودية.

أن يقدم المواطن ما يثبت أنه غير قادر على العيش وإعانة أسرته.

ألا يمتلك المواطن أي قطعة أرض أو أي عقار سكني.

ألا يكون سبق للمواطن الاستفادة من أي دعم من التي تقدمه المملكة العربية للمواطنين.

كيف التسجيل على الدعم السكني؟

كي يستفيد المواطن من الدعم التي تقدمه الوزارة سواء دعم سكني أو دعم مالي أو قطع أرض من الأراضي التي تقدمها وزارة الإسكان للمواطنين عليه التأكد من توافر الشروط به أولًا ثم اتباع الخطوات التالية: