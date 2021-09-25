شاهد الفئات العمرية المستهدفة لعودة الحضور بالمدارس الحكومية والاهلية

يتساءل الكثيرون من خلال محركات البحث جوجل و وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة على الفئة العمرية التي تقوم بالاستهداف للعودة مرة ثانية لجميع المدارس الحكومية والتي يتم الالتحاق فيها مرة ثانية، ولكن وزاره التربيه والتعليم قامت بالصدار بعض البيانات المتعلقة بهذا الأمر حيث أنها قامت بالتأكيد من على خلال التطورات والأحداث التي ظهرت مؤخرا وبالأخص بعد مرور ظهور فيروس كورونا covid 19 اصبح اثر الاصابة بالعدوى كبير جدا على 2,000 التعليمية ولكن هذه المشكله ليست بالمملكة العربية السعودية، فقط ولكن لجميع دول العالم واليوم سوف نتعرف على الفئات التي يتم استهدافهم للعوده مره ثانيه للمدارس.

الفئات العمرية المستهدفة لعودة بالمدارس الحكومية والأهلية

مؤخرة وزارة التربية والتعليم بعد اتخاذ جميع القرارات المهمة التي تتعلق بنطان التعليم الذي سوف يطبق خلال فترة الدراسة، وكانت أهم هذه القرارات ما يلي:

أن جميع المعلمين سوف يقوموا في العودة الى المدارس بشكل تدريجي مع كافة أعضاء هيئة التدريس الى جميع الكليات والمدارس الحكومية. على المدارس الخاصة المدارس الانترناشونال مراجعات جميع الإجراءات الاحترازية أثناء عودته من المدرسة مرة ثانية. بالإضافة إلى حصولهم على اللقاح حفاظا على حياتهم على حياة جميع الطلاب وأولياء الأمور من خطر الإصابة بالعدوي. وبعد ذلك يتم الاعلان عن الموعد الرسمي لعودة جميع الطلاب ولكن أكدت أيضا على دخول الطلاب بارتداء الماسكات واستخدام الكحول.

المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم السعودية

أصبح لعالم تؤثر على ظهور فيروس كورونا كوفد 19, وحرصا من الدولة على سلامة جميع الطلاب لذلك وزارة التربية والتعليم، اطلقت ايضا مؤخرا بعد المنصات التعليمية التي من خلالها يستطيع الطالب داخل منزله أن يحصل أيضا على المجال التعليمي ومسيرته ومراقبة التطور والأحداث التي تمر بها البلاد من داخل المنزل والهدف من وراء هذه المنصات هي أن يكون جميع أولياء الأمور في متابعة خطوات سير الطالب في المرحلة الدراسية التي يكون عليها دول الذهاب أو العودة دون حدوث أي تكدسات.