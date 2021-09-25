نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق توكلنا للتواصل المجاني وكيفية تسجيل حساب جديد والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت المملكة العربية السعودية تطبيق توكلنا لخدمة السعودين والأفراد الموجودين داخل المملكة العربية السعودية، حيث أنه يمكن الاتصال على رقم توكلنا المجاني للاستفسار عن الأسئلة والمعلومات والبيانات المتعلقة بهذا التطبيق لمن لا يوجد لدية معلومات للتسجيل علية ، وأيضا في حالة وجود أي شكاوى أو اقتراحات يقوم الشخص بتقديم شكاوى أو المقترح من خلال خدمة العملاء أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم .

رقم توكلنا للتواصل المجاني

1- حيث أن رقم تطبيق توكلنا المجاني هو 8001289999 للتواصل من داخل المملكة العربية السعودية.

2- – أو من يريد التواصل عن طريق التواصل علي البريد الإلكتروني [email protected]

كيفية التسجيل في توكلنا

1- يقوم الشخص بتحميل تطبيق توكلنا على الهاتف المحمول عبر منصات التحميل عن طريق الهواتف الزكية.

2- ثم بعد ذلك يقوم الشخص بالدخول على تسجيل جديد للأفراد عبر التطبيق.

3- ثم بعد ذلك تقوم بإدخال رقم البطاقة الخاصة للمواطن السعودي أو رقم الإقامة للأجنبي.

4- ثم بعد ذلك يقوم الشخص بإدخال تاريخ الميلاد للشخص المراد تسجيل نفسه علي تطبيق توكلنا.

5- ثم بعد ذلك يقوم التطبيق بإرسال رسالة نصية عبر الحساب في نظام أبشر تحتوي على رمز التحقيق وبعد نقوم بإدخال هذا الرمز للتأكيد.

6- ثم بعد ذلك تقوم بعدها بكتابة الرقم السري بإدخال كلمة السر وتأكيد الرقم السري مع ضرورة الاحتفاظ به وعدم إبلاغ أي شخص بة.

7- ثم بعد ذلك يقوم الشخص بتحديد مكانك على الخريطة لتحديد مكان تواجدك داخل المملكة العربية السعودية .

8- ثم بعد ذلك تقوم بتحديد من معك من أفراد أسرتك وإضافتهم علي التطبيق .

9- ثم تقوم بالإجابة عن الأسئلة الصحية التي سوف تظهر لك لاستكمال التسجيل علي التطبيق.

ثم استكمال إجراءات التسجيل ثم الدخول علي تطبيق توكلنا .

شروط التسجيل في تطبيق توكلنا

1- أن يكون لدي الشخص حساب علي نظام أبشر الخاص بالمملكة العربية السعودية.

2- أن يقوم الشخص بالتسجيل في تطبيق توكلنا باستخدام رقم البطاقة للشخص للسعودي ورقم البطاقة للأجنبي .

3- أن يقوم الشخص بتحديد وكتابة تاريخ الميلاد وأن يقوم باختيار عنوان السكن الخاص به والمتواجد به.

4- كتابة رقم المحمول المسجل به في نظام أبشر للربط بينهم .