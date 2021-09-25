نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على جمعية الوليد بن طلال لمساعدات الإسكان والسيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم على جمعية الوليد بن طلال لمساعدات الإسكان والسيارات ، مؤسسة الوليد بن طلال تقوم بتوفير دعم مالي وسكني وسيارات من أجل تقديم يد العون للمواطنين الغير قادرين على تحمل أعباء الحياة من الأسر محدودة الدخل في المملكة العربية السعودية.

فمؤسسة بن طلال الخيرية تقدم وحدات إسكان مجانية، وسيارات من أجل العمل عليها كخدمة توصيل، وكل هذا بدون مقابل، فكل ما عليك هو التسجيل في موقع الوليد بن طلال الإلكتروني والتقديم عـلى طلب مساعدة على حسب نوع المساعدة التي تحتاج إليها، سواء وحدة سكنية، أو سيارة أجرة، أو دعم مالي.

شروط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

ومن أجل الحصول على المساعدات من هيئة مكتب الوليد بن طلال ، فإنه يوجد بعض الشروط اللازم توافرها والالتزام بها عند التقديم على طلب مساعدة.

يجب أن يكون الراتب الشهري للمستفيد لا يزيد عن 3,000 ريال سعودي شهرياً.

عدم امتلاك المتقدم في البرنامج لأي سيارة أو وحدة سكنية حتى يتمكن من الاستفادة من مؤسسة الوليد للمساعدات.

يشترط تعهد المستفيد من برنامج الوحدات السكنية بعدم تأجير العقار أو اكتساب من خلاله.

أما المستفيدين فيجب التزام القوانين العامة بالمملكة، أي لا يقوم الفرد بارتكاب أي مخالفات دينية أو نشاط تجاري غير مشروع في المملكة.

فهذه هي شروط التقديم في مؤسسة الوليد بن طلال مساعدات للإنسانية والحصـول على المساعدات.

الوليد بن طلال للمساعدات المالية

من جانب أخر يقوم مكتب الوليد بـن طلال بتوفير معونات للإسكان والحصـول على السيارة من أجل اكتساب قوت اليوم والعمل من خلالها كعامل توصيل في أي شركة نقل.

ويتم استلام وحدات السكن من قبل المكتب بكامل التشطيب، ولكن يشترط عدم بيع تلك الوحدات أو تأجيرها لأشخاص آخرين.

طلب مساعدة ماليه من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

أعلنت مؤسسة الوليد بن طلال عن إمكانية التسجيل من خلال رابط التقديم على جمعية الوليد بن طلال لمساعدات الإسكان والسيارات والـحصول على تلك الخدمات من خلال التسجيل في الموقع وتقديم طلب مساعدة.

فهذه هي جميع التفاصيل حول التقديم في إعانات الوليد بن طلال الخيـرية ومعرفة الشروط اللازمة للتقدم وطلب مساعدة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة.