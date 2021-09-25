خطوات التسجيل في دعم ريف 1443

طريقة التسجيل في دعم ريف 1443 الذي يعتبر برنامج دعم بوابة ريف التي قامت بإبتكارها الحكومة السعودية، وهو برنامج يهدف بشكل أساسي إلى توصيل الدعم اللازم للمزارعين ومساعدة الأسر الريفية التي تعمل بدأب على تعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، كما أن البرنامج وصف من قبل القائمين عليه بأنه برنامج يعمل على تحسين نمط الحياة لدى المزارعين الصغار، كما أنه وسيلة للرفع من جودة المنتجات، وتحسين المستوى المعيشي في الأسر الريفية المنتجة.

طريقة التسجيل في دعم ريف 1443

أعلنت وزارة البيئة والزراعة في المملكة العربية السعودية عن فتح باب استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من برامج ريف في مختلف القطاعات التي يشملها البرنامج، حيث يقدم البرنامج دعما شاملا لعدة قطاعات إنتاجية مختلفة مثل العاملين في مجال تربية النحل، والمتخصصين في إنتاج البن العربي وكذلك الألبان والورود.

والكثير من زراعات الفواكه والمنتجات المعلبة، عن طريق إمدادهم بالدعم والمساعدات المادية المباشرة والعمل على تطوير النظام الذي تسير به أعمال الزراعة، عن طريق تطوير برامج الزراعة لديهم، ويتم ذلك بعد فحص الطلبات المقدمة ومراجعتها جيدا ومن ثم قبول الطلبات المتوافقة مع شروط البرنامج، والبدء في تطويرها وإمدادها بالدعم.

شروط القبول في برنامج دعم ريف

لقد تم تحديد بعض الشروط حتى يتم قبول المواطنين في برنامج دعم ريف، والغرض من ذلك أن يتم تقديم المساعدة إلى من يستحقها، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: