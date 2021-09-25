خطوات التسجيل في دعم ريف 1443

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طريقة التسجيل في دعم ريف 1443 الذي يعتبر برنامج دعم بوابة ريف التي قامت بإبتكارها الحكومة السعودية، وهو برنامج يهدف بشكل أساسي إلى توصيل الدعم اللازم للمزارعين ومساعدة الأسر الريفية التي تعمل بدأب على تعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، كما أن البرنامج وصف من قبل القائمين عليه بأنه برنامج يعمل على تحسين نمط الحياة لدى المزارعين الصغار، كما أنه وسيلة للرفع من جودة المنتجات، وتحسين المستوى المعيشي في الأسر الريفية المنتجة.
طريقة التسجيل في دعم ريف 1443
أعلنت وزارة البيئة والزراعة في المملكة العربية السعودية عن فتح باب استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من برامج ريف في مختلف القطاعات التي يشملها البرنامج، حيث يقدم البرنامج دعما شاملا لعدة قطاعات إنتاجية مختلفة مثل العاملين في مجال تربية النحل، والمتخصصين في إنتاج البن العربي وكذلك الألبان والورود.
والكثير من زراعات الفواكه والمنتجات المعلبة، عن طريق إمدادهم بالدعم والمساعدات المادية المباشرة والعمل على تطوير النظام الذي تسير به أعمال الزراعة، عن طريق تطوير برامج الزراعة لديهم، ويتم ذلك بعد فحص الطلبات المقدمة ومراجعتها جيدا ومن ثم قبول الطلبات المتوافقة مع شروط البرنامج، والبدء في تطويرها وإمدادها بالدعم.
شروط القبول في برنامج دعم ريف
لقد تم تحديد بعض الشروط حتى يتم قبول المواطنين في برنامج دعم ريف، والغرض من ذلك أن يتم تقديم المساعدة إلى من يستحقها، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
- ينبغي أن يكون المتقدم بالطلب حاصل على الجنسية السعودية، أو بحوزته بطاقة تنقل.
- يشترط أن يكون محل سكن المتقدم من ضمن الأماكن التي شملها البرنامج.
- المتقدم عليه أن يكون من العاملين في المهن الزراعية التي تم تحديدها ويشترط مباشرته مهام العمل بنفسه.
- لا يمتهن المتقدم أية وظيفة في قطاع عام أو خاص.
- عمر مقدم الطلب لا يقل عن 21 عاما.
- ينبغي ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن ستة آلاف ريال سعودي.
- يجب توافر حساب بنكي للمتقدم ويكون نشطا، ومسجلا على منصة دعم الإلكترونية.
- يجب أن تتوافر لدى الأسرة وثيقة من وزارة الموارد البشرية والتي تثبت القيام بالعمل الحر.
- لا يمكن أن يحصل الفرد الواحد على أكثر من ثلاثة برامج من برامج الدعم التي تقدمها الحكومة، ولا يمكن لميزانية الدعم المقدمة أن يبلغ مجموعها أكثر من 54 ألف الريالات السعودية.
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