نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم ريف : خطوات تقديم اعتراض على نتائج أهلية ريف في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث كثير من الذين يريدون الاستفادة من دعم ريف عن خطوات تقديم اعتراض على نتائج أهلية ريف ، حيث أوضح برنامج ريف عبر حسابه الرسمي على توتير كيفية تقديم اعتراض على نتائج أهلية ريف لمن يظهر لهم رسالة غير مستحق للدعم. يُعد برنامج ريف أحد البرامج التنموية التي أطلقتها وزارة الزراعة والمياه والبيئة لدعم القطاع الزراعي في المملكة لرفع كفاءته ودعم الإنتاج وجاء تقديم الاعتراض على النحو الآتي:

خطوات تقديم اعتراض على نتائج أهلية ريف

بين برنامج ريف كيفية تقديم اعتراض على نتائج الأهلية بالخطوات الآتية:

قم بالدخول لحسابك في برنامج ريف .

لو ظهر لك جملة ” غير مُستحق للدعم “.

قم باختيار من القائمة العليا أيقونة الأهلية ثم الاستحقاق.

ابدأ بتسجيل الأهلية والنقر على التفاصيل لتظهر لك خانة الاعتراض.

من ثم أدخل البيانات الخاصة بك لملء طلب الاعتراض.

لو كان المستفيد مستحق للدعم سوف يحصل عليه بأثر رجعي.

دعم ريف

أعلن برنامج ريف عن رفع الراتب التقاعدي للحصول على دعم ريف لـ 9000 ريال، من أجل تخفيف القيد المانع للراتب التقاعدي من مبلغ 6000 ريال لـ مبلغ 9000 ريال من أجل توسيع فئة المستهدفين وتقديم الدعم الزراعي لكافة المزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتوسطة الصغر.

برنامج ريف

عبارة عن برنامج حكومي لدعم صغار المزارعين والأسرة الريفية المنتجة وربات البيوت لدعم المستفيدين بنسبة 10%. من قيمة رأس المال المسجل ببيانات الطلب بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم 54 ألفا بالعام.

شروط التسجيل في ريف

يمكن التسجيل في دعم ريف عند استيفاء الشروط الآتية: