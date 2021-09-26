صندوق التنمية العقارية يقوم بهدف تسهيل، وتيسير خطوات المستفيد المسكن الملائم له، ولذلك صندوق التنمية العقارية السعودي قام بتولي مهام كبيرة للغاية للخدمات الإلكترونية المتميزة، ولذلك تم تنفيذ أكثر من 43 خدمة إلكترونية، وهذا يعد أمر ضروري بجانب المستشار العقاري، ومركز الاتصال الموحد، وإضافة إلى ذلك أجهزة الخدمات الذاتية في كافة الفروع، ولذلك تم الإعلان على أن تم تنفيذ أكثر من 4.8 مليون عملية إلكترونية في العام الجاري 2021م ولذلك تم الايضاح على أن سوف يسعى هذا بشكل دائم ومستمر وهذا لكي يتم تطوير الخدمات الإلكترونية الهامة بجودة عالية للغاية، ومعايير عالمية باعتبارها ركيزة أساسية، لكي يتم سرعة استفادة المواطن السعودي المستفيد في برنامج القرض العقاري المدعوم داخل المملكة العربية السعودية.

ومن الجدير بالذكر صندوق التنمية العقارية قام باهتمام دعماً مستمراً من القيادة الرشيدة، وهذا لكي يتم المتبعة من خلال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارته، حيث أن هذا لابتكار العديد من البرامج، وكافة الحلول التمويلية المميزة، والسكنية لكي يتم توفير فرص تمويلية وسكنية لمستفيدي برنامج سكني، حيث أن يقوم المستفيد لتلبي حجم الطموحات الخاصة بقطاع الإسكان السعودية، والتمويل العقاري المدعوم لكافة المستفيدين السعوديين.

ولذلك في الفترة الأخيرة أوضح مجلس الوزراء أن صندوق التنمية العقارية السعودي يؤكد عن تعزز دوره في سوق التمويل العقاري السعودي للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، وهذا عبر إبرام الشراكات والاتفاقيات في بناء مشروعات سكنية مع أمانات المناطق وهيئات، حيث أن هذا يقوم بتطوير المدن السعودية، وكافة شركات التطوير العقاري المدعوم، ودها لكي يواكب مرحلة التطور، والازدهار التي تعيشها السعودية في شتى المجالات المختلفة.

أعلن صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية عن العديد من الإنجازات، من دعم ساهم في تطوير قطاع التمويل العقاري السعودي للمستفيدين والمستفيدات، وهذا بناءاً على برامج رؤية المملكة في 2030م ولذلك تم التأكد من رفع سوق التمويل العقاري السعودي حوالي 3 أضعاف مقارنة بـ 2016م حيث أن في هذه الفترة سجلت البنوك ولأول مرة في تاريخها عقود تمويلية شهرية تزيد عن 27 ألف عقد تمويلي، وهذا في فترة ارتفعت حصة صندوق التنمية العقارية السعودي من القروض العقارية السعودية المدعومة 90% وهذا مقارنة بــ 7% في 2017م.