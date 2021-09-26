حاسبة تمويل شراء السيارة الميسر من مصرف الراجحي .. اشتري سيارة أحلامك بالتقسيط بدون تحويل الراتب

مصرف الراجحي يقدم أفضل حلول لتمويل السيارات الميسرة والسهلة والتي تناسب جميع العملاء، فمن خلال حاسبة تمويل الراجحي للسيارات يمكنكم التعرف قيمة القسط والمبلغ الشهري الذي يتوجب عليكم دفعه من واقع المرتب الشهري الخاص بكم، وذلك للحصول على سيارة أحلامكم المناسبة، ومن هذا المنطلق نستعرض رابط دخول حاسبة تمويل السيارة بنك الراجحي الذي يعتبر من افضل البنوك المميزة والتي تقدم تسهيلات رائعة ومفيدة للعملاء، حيث أن تمويل السيارات من مصرف الراجحي يعتبر افضل الحلول التمويلية المنافسة والأيسر، والذي صمم خصيصاً لمنح العميل سيارة أحلامه المناسبة، كما يقدم بنك الراجحي العديد من السيارات المناسبة للعملاء والتي يمكنهم من خلالها اختيار السيارة المناسبة من باقة السيارات بمختلف الماركات وأحدث الموديلات، من خلال التعاقد مع مجموعة كبيرة من موردي السيارات والتي يجد العميل من خلالها سيارته المناسبة، مع إمكانية أن يختار العميل أي سيارة سواء مستعملة أو جديدة ويقوم البنك بشراء السيارة له.

حاسبة تمويل السيارة عبر بنك الراجحي

ما يميز بنك الراجحي في تمويل السيارات أنه يقدم حلول مميزة وهو يمتاز بما يلي:

السهولة في الإجراءات.

إمكانية حساب قيمة القسط لشهري من خلال حاسبة تمويل الراجحي للسيارات التي يطلقها لعملائه لمزيد من الدقة في البيانات.

الحصول على تمويل السيارة بدون تحويل الراتب أو بتحويله.

إتاحة الحصول على سيارة جديدة أو سيارة مستعلمة.

السرعة في تنفيذ التمويل وشراء السيارة للعميل.

رابط حاسبة تمويل الراجحي للسيارات

يمكن الآن الدخول على رابط حاسبة تمويل السيارات من مصرف الراجحي ثم اختيار (تحويل الراتب – دون تحويل الراتب) والبدء في إدخال البيانات المطلوبة حت يسهل عليكم معرفة التمويل والأقساط المستحقة لبنك الراجحي.

ثمن السيارة.

الراتب الشهري.

الدفعة المقدمة.

الأقساط الشهرية الحالية.

مدة التمويل.

الدفعة الأخيرة.

وبالتالي مع إدخال هذه البيانات في حاسبة شراء السيارة بنك الراجحي تظهر البيانات التالية التي على أساسها يختار يقرر العميل استكمال اجراءات شراء السيارة له أم لا؟ وهل تكون مناسبة هل أو البدء في إدخال بيانات أخرى تناسب ظروف المادية وهى كما يلي: