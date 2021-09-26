نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في جمعية الوليد بن طلال وطلب مساعدة مالية من المؤسسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في جمعية الوليد بن طلال ، جمعية الوليد بن طلال الخيرية هي جمعية تقدم مساعدات للأسر المحتاجة والأسر المتضررة من خلال ( مشاريع تسكينية – توفير سيارات للعمل كسائق) وذلك نتيجة تفشي فيروس كرونا المستجد كوفيد-19 الذي أثر بالسلب على أوضاع المواطنين في الفترات السابقة، والآن يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة للانضمام إلى برنامج الأمير وليد بن طلال الخيري الذي سوف يقدم الدعم لكل الأسر “المستحقة” ولذلك وضعت المؤسسة العديد من الأهداف لهذه المساعدة، بما في ذلك (المساهمة في تحسين مستوى الأسر الأكثر احتياجاً) وجدير بالذكر إلى أن من أهم إنجازات المؤسسة أنها قد استطاعت بالفعل أن توفر نحو عشرة آلاف وحدة سكنية بالإضافة إلى عشرة آلاف سيارة لمن يطلبها وإليكم باقي التفاصيل في المقالة فتابعونا.

التسجيل في جمعية الوليد بن طلال ونبذة عنها



جمعية الوليد بن طلال الخيرية ،المؤسسة الخيرية – الوليد بن طلال الخيرية والإنسانية – هي جمعية خيرية تم إنشاءها لكي تضفي الطابع الرسمي على العاطفة الخيرية لسمو الأمير الوليد بن طلال في عام 1996 م.

جدير بالذكر انه قد تم إنشاء مؤسسة المملكة بغرض تنسيق الأنشطة الخيرية السعودية في الخارج وذلك منذ عام 1980 م ، وفي عام 2009 أُعتمد اسم جديد للمؤسسة وهو مؤسسة الأمير الوليد بن طلال الخيرية.

وتضم هذه المؤسسة ثلاثة مؤسسات والعديد من الجمعيات الخيرية المُكرسة لكي تدعم المشاريع الإنسانية في دول ( المملكة العربية السعودية، لبنان، حول العالم). والبرامج والمشاريع التي تدعمها المؤسسات هي برامج في أربعة مجالات :

الحوار بين الأديان.

تدعم التفاهم المجتمعي والتنمية المجتمعية.

التعافي من الكوارث المجتمعية.

تمكين المرأة.

وتدعم المؤسسات العديد من المشاريع الخاصة على حسب احتياجات المجتمع.

الشروط المطلوبة للتسجيل بمؤسسة الوليد بن طلال

قد تساءل الكثير من المواطنين على صفحة المؤسسة الرسمية للمؤسسة بموقع تويتر “هل هناك معوقات للالتحاق بالمؤسسة الخيرية وطلب المساعدة ؟”

من المفترض أن لا تتطابق شروط الحصول على المساعدات مع الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان بالإضافة إلى شروط الاقتراض من البنوك.

وتتحدد جميع الشروط التي تتعلق بميراث بيوت الورثة في حالة وفاة رب البيت. ومن أمثلة الشروط :

أن لا يتعدى الدخل الشهري لكل رب منزل عن 3,000 ريال سعودي.

يجب أن لا يمتلك الشخص مبنى أو سيارة ملكه وباسمه لكي يستفيد من برامج مؤسسة الوليد الخيرية.

أن يكون كل فرد موافق على عدم التنازل عن ( بيع أو إيجار الوحدة السكنية أو السيارة ) التي تم الفوز بها من جمعية الوليد بن طلال الخيرية .

. وأخيراً نلاحظ أن كل الجمعيات سوف تشرف على المستفيدين وتدرس مدى التزام الشخصيات بالشروط. وذلك بالإضافة لمتابعة كل مراحل الإسكان وتزويدهم بكل الخدمات التي تلزمهم.

خطوات التسجيل في جمعية الوليد بن طلال

الهدف الرئيسي لكي يسعى الأشخاص إلى التسجيل في جمعية الوليد بن طلال هو انهم يسعون لأخذ العون والمساعدة المادية وتدعمهم المؤسسة في ذلك للأسر التي تحتاج إلى ( سكن ملائم – الحصول على سيارة ) ، لذلك سنوفر لك رابطًا إلى التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية، ومن أهم هذه الشروط كما ذكرنا هو قلة الدخل الكافي الذي يسمح بتوفير حياة كريمة وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر وسنطلعكم على خطوات التسجيل :

الدخول إلى موقع مؤسسة جمعية الوليد بن طلال الخيرية.

بعد الدخول على الموقع يقوم المواطن بالضغط على زر “تسجيل”.

بعد ذلك يقوم المواطن الذي يسجل بإملاء جميع البيانات اللازمة ويجب التأكد من أنها صحيحة.

سوف تحتاج لإدخال رمز لتنشيط الحساب.

وبهذا الرمز سيمكنك من خلاله أن تتواصل بشكل مباشر مع المؤسسة وتُسجل الطلب.

وذلك إما للحصول على السيارة أو للحصول على الإقامة التي تناسبك.

كيفية التواصل مع مسئولي المؤسسة

على المواطنين الراغبين بالتواصل المباشر مع مسؤولين المؤسسة التوجه خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، و من الضروري أن يكون لديك حساب عليه وسؤالهم عبر تغريدة.

وفي النهاية نرجو أن تكون مقالتنا عن التسجيل في جمعية الوليد بن طلال قد نالت إعجابكم ودمتم سالمين.