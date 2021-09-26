نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 30 ألف ريال فوري بدون كفيل وبدون أجور وكالة لدى اليسر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن متوفر بالمملكة أسرع تمويل شخصي فوري وأيضاً متوفر للعملاء سواء السعوديين أو المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية من خلال شركة اليسر حيث تعد شركة اليسر من أهم شركات التمويل بالمملكة والتى تقدم العديد من التمويلات الشخصية المتنوعة ومن خلال مقال اليوم سوف نتعرف على أسرع تمويل شخصي فوري من شركة اليسر.

30 ألف ريال فوري بدون كفيل لدى شركة اليسر للتمويل

تقدم شركة اليسر للتمويل التمويل الأصغر وهو أسرع تمويل شخصي فوري وأيضاً متاح بأقساط شهرية ميسرة ويتميز هذا التمويل الشخصي الأصغر بالمزايا التالية

يستطيع العملاء المتقدم الحصول على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 30 ألف ريال سعودي. يتميز أيضاً التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر بأنه لا يشترط لوجود كفيل. كذلك يتميز تمويل شركة اليسر بأنه بدون أى رسوم إدارية. يتميز كذلك التمويل الأصغر لدى شركة اليسر بأنه بدون أجور وكالة. أيضاً يستطيع العميل الراغب في طلب التمويل الأصغر لدى شركة اليسر تأجيل سداد أول قسط لمدة شهرين. التمويل الأصغر لدى شركة اليسر متوفر بفترة سداد مرنة تصل إلى 36 شهر. يتميز كذلك بأن هذا التمويل متاح لكل من العميل السعودي وكذلك المقيم.

شروط تمويل شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية

التمويل الشخصي الفوري لدى شركة اليسر متاح للعملاء السعوديين وأيضاً المقيمين بالمملكة كذلك متاح دون الحاجة لكفيل ولكن وضعت شركة اليسر بعض الشروط التى لابد من توافرها وهي

يشترط أن يكون العميل السعودي وكذلك المقيم يكون السن لا يقل عن 22 عام ولا يزيد عن 60 عام.

كذلك يشترط أن يكون الراتب الشهري للمتقدم لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

يشترط أيضاً أن تكون فترة عمل المتقدم لا تقل عن 3 أشهر.

المستندات المطلوبة لطلب تمويل شركة اليسر

على المواطن السعودي تقديم الهوية الوطنية.

كذلك على العميل المقيم تقديم هويته.

تقديم أيضاً العنوان الوطني.

أيضاً تقديم كشف حساب بنكي لمدة اخر ثلاثة أشهر.

طلب تمويل شركة اليسر بالمملكة

يستطيع العملاء الراغبين في طلب تمويل شركة اليسر طلب التمويل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة اليسر ثم الدخول على طلب التمويل واكتمال جميع البيانات المطلوبة.