نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل العنوان الوطني في توكلنا الخطوات بالتفصيل 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعديل العنوان الوطني في توكلنا هذا التعديل من الأمور المهمة بالنسبة لمستخدمي تطبيق توكلنا السعودي لخدمات الحكومية المتعددة حيث إن تطبيق توكلنا يقوم بتقديم الكثير من الخِدْمَات الإلكترونية ومن ضمن هذه الخِدْمَات التي يقدمها التطبيق تعديل العنوان الوطني وبما أن هذا الأمر يبحث عنه بعض مستخدمي تطبيق توكلنا فسوف نقوم بواسطة مقالنا هذا على موقع ثقفني بتوضيح كافة المعلومات التي تخص هذا الأمر.

العنوان الوطني في تطبيق توكلنا

يستطيع مستخدمي تطبيق توكلنا من رؤية الهُوِيَّة الوطنية في التطبيق عن طريق خدمة العنوان الوطني حيث إن العنوان الوطني يعتبر تقوم مقام عنوان معياري مطور عن طريق مؤسسة البريد السعودي ويعتبر العنوان الوطني من ضمن خِطَّة المملكة لرؤية 2030 حيث إن العنوان الوطني يتكون من ست أجزاء وهذه الأجزاء تتمثل في الآتي:

أولا : يحتوي العنوان الوطني على رَقَم المبنى ويحتوي على أربع أرقام سواء كان مبنى تجاري أو سكني.

ثانياً : اسم الشارع وهو اسم الشارع الذي يكون فيه المدخل الرئيس للمحل أو المبنى.

ثالثاً : الحي الذي يوجد فيه المبنى.

رابعاً : المدينة وهي اسم المدينة التي يوجد فيها العنوان.

خامساً : الرمز البريدي وهو يتكون من خمس أرقام.

سادساً : الرَّقَم الإضافي هو عبارة عن رمز يتكون من أربع أرقام تكون مشابهة لرقم المبنى.

تعديل العنوان الوطني في توكلنا 1443

من الممكن أن يقوم مستخدمي تطبيق توكلنا من القيام بتعديل العنوان الوطني في توكلنا بخطوات سهلة ومبسطة وهذه الخطوات تكون كالآتي:

أولا يجب أن يقوم مستخدمي التطبيق بفتح تطبيق توكلنا على الجوال.

بعد فتح التطبيق يتم تسجيل الدخول إليه.

بعد ذلك سوف تظهر القائمة الرئيسية التي يتم بواسطة اختيار قائمة الخِدْمَات.

يتم الضغط على أيقونة العنوان الوطني بواسطة الخِدْمَات اللوجستية.

بعد ذلك سوف يتم ظهور قائمة العناوين الوطنية المسجلة لدى المستخدم.

بعد ذلك سوف يتم ظهور قائمة العناوين الوطنية المسجلة لدى المستخدم.

حتى يتم تعديل وإضافة عنوان جديد يجب النقر على زر”إضافة عنوان جديد”.

من الممكن حذف التابعين في التطبيق وذلك عن طريق النقر على زر حذف.

وبعد إتمام كافة الخطوات السابقة بنجاح يكون قد تم تعديل العنوان الوطني وإضافة عنوان جديد.

كيفية استخراج العنوان الوطني في توكلنا

يمكن لمستخدمي تطبيق توكلنا القيام باستخراج العنوان الوطني وذلك يتم عن طريق إتباع بعض الخطوات الميسرة وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

أولا يجب تحميل تطبيق توكلنا.

ثم تسجيل الدخول إلى التطبيق.

بعد ذلك يتم النقر على زر” العنوان الوطني” المتواجدة في القائمة.

بعدها سوف تظهر قائمة العناوين المسجلة في البريد السعودي.

الضغط على زر” العنوان الوطني”.

بعد ذلك سوف يتم عرض قائمة العناوين.

بعد ذلك يتم النقر على أيقونة”العنوان المحدد”وبواسطته سوف تظهر البيانات التي تخص العنوان الوطني وهي (رَقَم المبنى، اسم الشارع، اسم الحي، اسم المدينة، الرمز البريدي، الرمز الإضافي، رَقَم الوحدة).

كيفية طباعة العنوان الوطني في توكلنا

من الممكن أن يقوم مستخدمي تطبيق توكلنا من طباعة العنوان الوطني وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

أولا يجب القيام بفتح تطبيق توكلنا.

بعدها يتم تسجيل الدخول إلى تطبيق توكلنا.

ثم يتم الضغط على أيقونة “الخِدْمَات” التي تظهر في القائمة الرئيسية.

ثم يتم الضغط على زر العنوان الوطني بواسطة قائمة خِدْمَات اللوجستية.

النقر على زر”طباعة العنوان الوطني”.

بعد ذلك يمكن أن يحصل المستخدم على العنوان الوطني بصيغة pdf والقيام بطباعته.

كيفية التواصل مع خدمة العملاء في توكلنا

قام تطبيق توكلنا بتوفير بعض الطرق لمستخدمي التطبيق بالتواصل مع خدمة العملاء للدعم الفني وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

يمكن التواصل عن طريق البريد الإلكتروني.

من الممكن أيضاً التواصل عن طريق منصة تويتر.

وهو إلى ذلك يمكن التواصل بالهيئة السُّعُودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عن طريق الرَّقَم الموحد (8001289999).

وفيما يلي نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا من خلاله على تعديل العنوان الوطني في توكلنا وتعرفنا أيضاً على ما هو العنوان الوطني وقمنا بتوضيح كيفية استخراج العنوان الوطني في توكلنا وكيفية طباعة العنوان الوطني وأيضاً تعرفنا على طرق التواصل مع خدمة العملاء في توكلنا.