نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبة التحرش بالمملكة العربية السعودية | عقوبة المتحرش داخل منشآت العمل بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عقوبة التحرش في المملكة العربية السعودية هي أحد الأمور الهامة التي يجب أن يعرفها الكثير من مواطني ومقيمي المملكة، حيث يعد المجتمع السعودي من أهم المجتمعات المحافظة دينياً ويتميز بالمحافظة علي العادات والتقاليد الإسلامية، لكن لا تخلو أي دولة من وجود بعض حالات التحرش وبعض الجرائم الأخري التي تحدث، مما جعل المسئولين بالمملكة بتوصية خاصة من خادم الحرمين الشريفين يقومون بإصدار قانون خاص بمكافحة جرائم التحرش ومثل هذه الجرائم المشابهة، ومن أجل معرفة حجم العقوبات التي سيتم توقيعها علي الفرد المتحرش، فمثل هذه الجرائم الخاصة بالتحرش تسبب أمراضاً نفسيه للمتضررين منها وتسبب لهم مشاكل اجتماعية كبيرة، وسوف نوضح لكم عقوبة التحرش بالمملكة للفرد ولجميع الأسر ولجميع المجتمع السعودي.

عقوبة التحرش بالمملكة العربية السعودية

قانون مكافحة جرائم التحرش بالمملكة ينص علي معاقبة المتحرش عامين كاملين، مع دفع غرامة مالية تصل إلى 100.000 ألف ريال سعودي.

وفي حالة تكرار مثل هذه الجريمة يتم تغليظ العقوبات الخاصة بالمتحرش إلى 5 سنوات كاملة مع دفع غرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال سعودي، ويتم فرض هذه العقوبة أيضاً في حالة القيام بالتحرش ضد الحالات الخاصة بالأطفال أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يتم فرض عقوبة حبس 5 أعوام مع دفع غرامة مبلغ 300 ألف ريال في حالة قيام المتحرش بالتحرش بالضحية في حالة فقدان الوعي أو خلال وقت أزمات أو كوارث داخل المملكة.

توقع عقوبة تصل إلى حبس عام ودفع غرامة مالية 50.000 ألف ريال للمشاركين والأشخاص الذين ساعدوا المتحرش علي مثل هذا الفعل، كما توقع نفس العقوبة لمن يقوم بتقديم شكاوى كيدية بوقوع تحرش.

لا يحق للمجني عليها أن تقوم بالتنازل عن الشكوي التي تم تقديمها وذلك وفقاً لقانون مكافحة الجرائم بالمملكة العربية السعودية.

ووفقاً لقانون مكافحة الجرائم بالمملكة يجب علي كل من شاهد جريمة التحرش أن يكون بتقديم بلاغ شكوي إلى الجهات المعنية بالمملكة.

عقوبة التحرش داخل منشآت العمل بالمملكة العربية السعودية

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أن في حالة حدوث أي جريمة من جرائم التحرش أو الاعتداء داخل بيئة العمل، فسوف يتم تعرض المتحرش إلى عقوبة الفصل من جهة العمل أو لفت النظر و خصم من الراتب وفقاً لجهات التحقيق التابعة لكل جهة علي حده.