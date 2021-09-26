طريقة فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين والشروط اللازم توافرها

طريقة فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين، هناك العديد من الناس الذين يبحثون عن طرق مناسبة يحافظون بها على أموالهم، ويفضل البعض البنوك في حفظ الأموال، وقد زاد الإقبال عن البنك الأهلى لأنه من أفضل البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى العالم والبنك الأهلى يقوم بتقديم الكثير من العروض الاستثمارية والفوائد لها، ولكن بشكل يختلف عن جميع البنوك يتناسب مع كافة الأفراد التي تجعل الكثيرين يقبلون عليها، وموضوع اليوم عن الطريقة المناسبة التي بها يتم فتح حساب في البنك الأهلي، وذلك للمقيمين في المملكة العربية السعودية.

هناك بعض الأشخاص يسألون عن كيفية التسجيل على الأنترنت لكي يتم فتح حساب للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وفيما يلي سوف أذكر بعض من هذه الطرق السهلة التي من خلالها يتم فتح الحساب في هذا البنك في البنك الاهلى، وتتمثل هذه الطرق في الآتي:

أول ما يجب عليك فعله هو الدخول على الموقع الخاص بالبنك الاهلي السعودي ، وذلك من خلال الضغط على الرابط الخاص به.

في أعلى يمين الشاشة يوجد زر خاص بالخدمات الإلكترونية عليك أن تقوم بالضغط عليها واختر فتح حساب.

الآن سوف تظهر لك الصفحة الخاصة بتسجيل وهو صفحة بها العديد من البيانات الخاصة بك التي عليك أن تقوم بإدخالها والتأكد من أن جميعها صحيحة.

بعد إدخال البيانات سوف تظهر لك صفحة خاصة بالأحكام الخاصة بالبنك عليها أن تقوم بقرائتها جيدًا والموافقة عليها وسوف يظهر لك رمز عليك بكتابته في المكان المخصص له.

الآن عليك أن تقوم بالضغط على زر الاستمرار سيظهر لك حوالي خمس بيانات تتعلق بالتوظيف والعنوان وبعض البيانات الأخرى عليك أن تقوم بإدخالها، وبذلك تكون قد تمكنت من التسجيل في البنك الاهلى السعودي وقد تم فتح حساب بأسمك.

الشروط اللازمة لفتح الحساب

هناك بعض الشروط التي يجب الموافقة عليها أو تتوافر في العميل لكي يوافق البنك علي فتح حساب للمواطن: