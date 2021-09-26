وزارة التعليم تعلن بدء التقديم وشروط الترقية لرتبة معلم ممارس ومعلم متقدم

ذكرت مصادر خاصة عن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أنه سوف يتم فتح باب التقديم للحصول على الترقية بالنسبة للعاملين برتبة معلم ممارس ومعلم متقد وذلك عبر الخدمات الخاصة بترقية المعلمين عبر نظام فارس بالنسبة لمن قام بإصدار الرخصة المهنية ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم موعد فتح باب التقديم للحصول على الترقية وأهم الشروط التي وضعتها وزارة التعليم فتابعو معنا.

موعد فتح باب التقديم على ترقية معلم ممارس ومعلم متقدم

أوضحت وزارة التعليم بالمملكة أن فتح باب التقديم على الترقيات المعلنة يبدأ من تاريخ يوم الأحدا الموافق السادس والعشرين من شهر صفر لعام 1443 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق الثامن من شهر ربيع الأول لعام 1443 وذلك من خلال الخدمة الذاتية عبر نظام فارس حيث يعد نظام فارس الإلكتروني من ضمن المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم لتقديم العديد من الخدمات للعاملين بالقطاع التعليمي مما يساعد على تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

وزارة التعليم موعد فتح باب التقديم للحصول على الترقية للمعلم الممارس

هناك عدد من الشروط التى دعت وزارة التعليم إلى ضرورة توافرها في المتقدمين للحصول على الترقية لرتبة معلم ممارس وجاءت أهم هذه الشروط كالتالي:

أن يكون الحد الأدنى لمدة بقاء العميل في المرتبة ستة سنوات.

يجب أن يكون تقديره خلال الثلاث السنوات الماضية في رتبته الوظيفة تقدير جيد جداً.

يجب أن يمتلك مؤهل علمي جامعي مناسب للوظيفة.

أن يكون حاصلاً على الحد الأقصي بالنسبة للنقاط الخاصة بالتطوير المهني.

أن يتعرف على التخصصات المطلوبة قبل التقديم وفي حال تواجد التخصص الذي يحمله ضمن التخصصات المتاحة يتم التقديم.

شروط الترقية لرتبة معلم متقدم

إن يكون لدي المتقدم شهادة بكالوريوس في تخصصه. أما باقي الشروط فهي نفس شروط رتبة المعلم الممارس.

أما الشروط بالنسبة للحاصلين على الماجستير والحاصلين على الدكتورة فتكون نفس الشروط أيضاً والاختلاف مدة البقاء في الرتبة حيث يكون شرط البقاء في الرتبة لحاملي الماجستير لا تقل عن خمس سنوات وبالنسبة لحاملي الدكتوراه فيجب أن لا تقل عن أربع سنوات.