رابط التسجيل في حافز للحصول على راتب 2000 ريال taqat.sa

رابط التسجيل في حافز حيث تزداد عمليات البحث المكثفة عن هذا الرابط في المملكه العربيه السعوديه، يريد الأشخاص العاطلين عن العمل منحه فرصة للحصول على راتب لا يقل عن 2000 ريال، برنامج حافز الوطني وهو احد البرامج الوطنية قامت الحكومة بالإعلان، وتم تخصيصها للأشخاص الذين يبحثون عن عمل منك السعوديين الذين ليس لديهم بمناسبة هذا البرنامج الذي أسسه الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز عام 2011 ،والبرنامج يتكون من جزئين الجزء الأول هو البحث عن عمل للأشخاص الذين ليس لديهم عمل هو الآخر النسبة صعوبة في العمل ويوفر هذا البرنامج للشخص المستفيد مبلغ شهري لمدة عام كما انه يوفر جميع الكورسات والمواد التعليمية والموارد للحصول على عمل.

رابط تسجيل حافز للبحث عن عمل

رابط تسجيل حافز وهو أحد البرامج الذي يفيد الكل الباحثين عن عمل وكل شخص يواجه صعوبه في ذلك، سواء كان من الرجال او النساء، يساعد هذا البرنامج علي ايجاد فرص للعمل وتأهيل الأشخاص المتقدمين، وكذلك تجعلهم يحصلون على مبلغ شهري من برنامج حافز الذي يتبع صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل ويتم التقديم عبر الرابط الإلكتروني رابط حافز لجميع الأشخاص الذين لا يجدون عمل حيث يتم صرف مبلغ اعانة بداية من الدخول في البرنامج وهو فرصة للحصول على راتب لا يقل عن ألفين ريال سعودي، يساعدهم في تحمل أعباء المعيشة

شروط التسجيل في حافز حافز من البحث عن عمل

يكون المتقدم الي حافز جنسيته سعودي أو من ام سعودية

لا يقل عمر الشخص المتقدم عن 20 عاما ولا يزيد عمره عن 35 عاما

الشخص المتقدم يجب أن يكون له قدرة على العمل

لا يكون الشخص المتقدم يعمل في قطاع الحكومة ولا يعمل في القطاع الخاص

لا لديه أى سجل تجاري او مؤسسة تجارية

يكون الشخص مقيم داخل السعوديه على الاقل سنة

لا يكون حصل قبل ذلك علي معاش تقاعدي

يكون موعد نزول الحافز في اليوم الخامس من كل شهر حيث كان قد تم صرف حافز شهر سبتمبر يوم الاحد 5 سبتمبر.