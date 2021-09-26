كيفية تقسيط جوال iphone 13 pro max من stc وأهم المواصفات

أعلنت شركة اتصالات السعودية عن إمكانية تقسيط آيفون 13 pro max وذلك بعد الإعلان عنه في 14 سبتمبر الجاري، فيما يأتي ذلك للتيسير على العملاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية الذين كانوا ينتظرون إصدار هذه النسخة الجديدة التي تأتي بمواصفات استثنائية مقارنة من النسخ السابقة لشركة أبل، سيما أن أقل سعر للنسخة التي تأتي بذاكرة داخلية حجمها 128 جيجابايت يصل إلى 5249 ريالا سعوديا، وهو رقم كبير بالنسبة لكثير من المواطنين والمقيمين.

تقسيط آيفون 13 pro max من stc

وتتيح شركة اتصالات السعودية، خدمة تقسيط آيفون 13 pro max من stc للمواطنين والمقيمين في المملكة، وذلك من خلال هذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة إس تي سي السعودية. الدخول إلى حسابنا في mystc. تحديد نظام التقسيط، وطريقة الدفع المناسبة. وتحديد أفضل باقة تقسيط من العروض المتاحة. كما يجب تحديد نوع الهاتف الذكي وهو آيفون 13 برو ماكس. تحديد اللون والماركة والموديل. تأكيد حجز الحصول على الجوال. الشركة تراجع طلب التقسيط. تحديد موعد استلام الهاتف الذكي أو المبلغ المالي المتفق عليه لشراء الهاتف، وذلك في حال الموافقة على الطلب.

مميزات هاتف آيفون 13 برو ماكس والأسعار

وكشفت شركة أبل عن مميزات هاتف آيفون 13 برو ماكس وأسعاره في المؤتمر الذي عقدته يوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر الجاري، وهي على النحو التالي:

حجم شاشة الهاتف 6.7 بوصة.

ويعمل بنظام iOS 15.

حجم الكاميرا الخلفية 12 ميجابكسل / 12 ميجابكسل / 12 ميجابكسل / TOF 3D.

والكاميرا أمامية 12 ميجابكسل / SL 3D.

ويحتوي على ذاكرة عشوائية بحجم 6 جيجابايت.

وذاكرة داخلية 128 جيجابايت و256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرا بايت.

أما الألوان فهي الفضي، والذهبي، ورصاصي داكن، وأزرق سييرا.

وبالنسبة للسعر النقدي في نسخة 128جيجابايت: 5249 ريالا سعوديًّا.

والسعر النقدي للنسخة 256 جيجابايت: 5719 ريالًا سعوديًّا.

أما السعر النقدي للنسخة 512 جيجابايت: 6679 ريالًا سعوديًّا.

والسعر النقدي للنسخة 1تيرا: 7599 ريالا سعوديًّا.

التواصل مع خدمة عملاء stc

ومن الممكن الاتصال على ممثلي خدمة العملاء في شركة اتصالات السعودية، للاستفسار عن كيفية تقسيط الهواتف الذكية، أو تقديم الشكاوى، وذلك عبر الأرقام التالية: