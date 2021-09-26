نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 30 دقيقة فقط.. كيفية الحصول على تمويل شخصي للمقيمين في السعودية من الراجحي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كُنت من الوافدين إلى السعودية، وتسعى إلى تجديد أثاث منزلك أو تسديد أقساط أحد أبنائك المدرسية أو الزواج، فيمكنك الاستفادة من تمويل شخصي للمقيمين عبر مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية، خلال 30 دقيقة فقط لأنه يجري عبر إجراءات بسيطة، ودون الحاجة إلى كفيل، وفي الوقت ذاته فإن هذا القرض مُتوافق تمامًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنه أحد الحلول التمويلية الرائدة من هذا المصرف، لتلبية الاحتياجات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، ويرتكز هذا القرض على شراء مصرف الراجحي أسهما محلية متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، ثمّ يبيعها للعميل بيعاً آجلا مضافاً إليها أرباح الأسهم، فيما يمكن بيع هذه الأسهم فور تحويل المصرف ملكيتها للعميل والحصول على قيمتها النقدية.

خطوات تقديم طلب الحصول على تمويل شخصي للمقيمين في السعودية

ويمكن لأي وافد إلى السعودية، تقديم طلب تمويل شخصي للمقيمين عبر الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي، واتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى رابط موقع الراجحي الرسمي. كتابة الاسم. إدخال الجنسية. تحديد الجنس. إدخال العمر. كتابة رقم الإقامة. الإجابة عن سؤال هل لديك حساب في مصرف الراجحي؟ تحديد الراتب الشهري. ونوع القطاع الذي يعمل فيه الوافد. كتابة رقم الجوال. إدخال البريد الإلكتروني. تحديد المنطقة، وأفضل وقت للاتصال.

شروط الحصول على تمويل شخصي للمقيمين في السعودية

وحدّد مصرف الراجحي عددًا من الشروط التي يجب توفرها للحصول على تمويل شخصي للمقيمين في السعودية، وهي على النحو التالي:

عُمر العميل لا يزيد على 60 عاما للموظفين و70 سنة للمتقاعدين.

وألا يقل دخل المقيم عن 5 آلاف ريال سعودي.

أن تكون جهة العمل ضمن الجهات المعتمدة لدى المصرف.

دخل العميل السعودي الموظف لا يقل عن 2,000 ريال سعودي والمتقاعد عن 1,900 ريال سعودي.

الوثائق المطلوبة للحصول على قرض شخصي من مصرف الراجحي

أما بالنسبة للوثائق المطلوبة للحصول على قرض شخصي من مصرف الراجحي، فهي كالتالي:

بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين أو الإقامة المقيمين. إحضار تعريف الراتب. وتثبيت الراتب. ونموذج طلب التمويل.

وفي حالة واجهتك أي مشكلة أو استفسار بشأن تفاصيل القرض، يُمكنك الإتصال هاتفياً على رقم مصرف الراجحي +966114603333 إذ كنت من العملاء الحاليين، أو من خلال الرقم 8001241222 إذ كنت من العملاء الجدد.