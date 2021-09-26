نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم على قرض أفق بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

من أبرز ما يبحث عنه المواطنون هو شروط التقديم على قرض أفق بنك التنمية الاجتماعية المتخصص لتمويل الشركات والمؤسسات التي لا يقل عدد سنواتها عن 3 سنوات وتبدأ مبيعاتها من 3 مليون ريال بالعام والحد الأقصى له 40 مليون ريال في السنة، بمبلغ تمويل يصل إلى 10 مليون ريال وذلك لتوسعة أعمال المؤسسة والنشاطات في عدد من القطاعات كالصناعة والتعليم والسياحة والتقنية وجودة الحياة وغيرها. شروط التقديم على قرض أفق بنك التنمية الاجتماعية من شروط التقديم على قرض أفق بنك التنمية الاجتماعية : يستهدف القرض قطاعات الصناعة، التعليم، جودة الحياة (الترفيه، السياحة)، التقنية، التجزئة.

الحد الأقصى لمبلغ التمويل هو 10 ملايين ريال.

يوجد نوعين التمويل قصير الآجل من أجل لدعم الدورة التشغيلية للمنشأة بمدة سداد لا تزيد عن سنة واحدة. والتمويل طويل الأجل لدعم التوسعات الرأسمالية بمدة سداد لا تزيد عن ٥ سنوات .

يتم تحديد نسبة التمويل الذاتي بناءً على الدراسة الائتمانية للمؤسسة.

أن يكون لدى العميل ميزانية مدققة لأخر ثلاث سنوات .

لابد أن يكون السجل الائتماني للعميل خاليًا أي تعثرات مالية لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة لكل من الأفراد والشركات.

قبول المؤشرات المالية للعملاء بناءً على السياسة الداخلية لدى بنك التنمية. متطلبات التقديم على تمويل أفق الهوية الوطنية للمالك.

شهادة نطاقات.

شهادة التأمينات الاجتماعية وتكون متضمنة لبيانات المنشأة وعدد المشتركين السعوديين وغير السعوديين (من الذكور والإناث).

العنوان الوطني.

رقم حساب الايبان البنكي.

الجوال المسجل في ابشر.

خطاب رسمي موقعًا من المفوض بطلب التسهيلات وتشمل قيمة القرض، والغرض من التمويل، وفترة السداد وطريقة السداد.

السجل التجاري ساري الصلاحية.

عقد تأسيس الشركة وعقد ملحق في حالة التعديل وقرار الشركاء وقرار مجلس المديرين، وخطاب المفوض بالتوقيع لو كانت شركة.

أي مستندات إضافية أخرى. طريقة التقديم على تمويل أفق قم بالدخول إلى بوابة الشركات من بوابة النفاذ الموحد وتسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

قم باختيار تسجيل منشأة جديدة من القائمة الرئيسية، ثم اختيار إضافة طلب جديد.

من ثم اختيار منتج المنشآت القائمة ثم الموافقة على الإقرار.

تفويض البنك بالإطلاع على ميزانية المنشأة من خلال منصة القوائم.

ثم إكمال بيانات الطلب. الوسوم عمر شويل - جدة شروط التقديم على قرض أفق بنك التنمية الاجتماعية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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