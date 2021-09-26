نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل أول قسط91 يوم مع أسرع تمويل من التيسير في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة التيسير للتمويل بالسعودية تقدم العديد من العروض التمويلية المختلفة والميسرة كذلك بمناسبة اليوم الوطني 91 تقدم شركة التيسير بالسعودية عرض جديد يتمثل فى أن المواطن السعودي الآن يستطيع طلب الحصول على تمويل السيارة السريع وأيضاً تأجيل أول قسط 91 يوم وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم مزايا تمويل السيارة من التيسير.

تأجيل أول قسط 91 يوم مع تمويل التيسير بالسعودية

بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91 تقدم شركة التيسير للتمويل عرض تمويلي جديد من خلاله يستطيع العميل طلب تمويل السيارة لدى شركة التيسير وأيضاً تأجيل دفع اول قسط لمدة 91 يوم ويتميز أيضاً هذا التمويل بالآتي

تمويل السيارة لدى شركة التيسير يتميز بأنه تمويل لا يحتاج لوجود كفيل.

كذلك يتميز قرض السيارة من شركة التيسير بحصول العميل على الموافقة الفورية.

يتميز أيضاً تمويل السيارة من شركة التيسير بأنه لا يشترط تحويل الراتب.

يتميز أيضاً تمويل شركة التيسير بقسط ثابت طوال فترة التمويل.

كذلك يتميز التمويل بأن العميل يستطيع طلب التمويل من خلال الإنترنت.

المستندات المطلوبة لطلب تمويل السيارة لدى شركة التيسير بالسعودية

حددت شركة التيسير للتمويل بالسعودية عدد من المستندات المطلوبة وأيضاً الواجب توافرها من أجل الحصول على تمويل السيارة من شركة التيسير وتتمثل تلك المستندات في الآتي

المواطن السعودي المتقدم لابد أن يقدم الهوية الوطنية.

أيضاً المقيم لابد أن يقدم الإقامة.

كذلك لابد من تقديم رخصة القيادة السعودية غير منتهية المفعول.

أيضاً تقديم العنوان الوطني بالمملكة.

لابد أيضاً من تقديم كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر.

لابد أيضاً تقديم خطاب تعريف بالراتب للعميل المتقدم.

أيضاً تقديم شهادة التأمينات الإجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص.

شروط تمويل السيارة لدى شركة التيسير بالسعودية

هناك عدد من الشروط الموضوعة من قبل شركة التيسير والتى لابد من توافرها من أجل الحصول على تمويل السيارة لدى شركة التيسير وهي

يشترط أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي كحد أدنى بعد خصم التأمينات.

أيضاً يشترط تقديم رخصة قيادة سارية المفعول.

يشترط كذلك أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 3 أشهر.

كذلك لابد أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام ولا يتعدى 65 عام.

طلب تمويل السيارة لدى شركة التيسير بالمملكة العربية السعودية

توفر شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية امكانية طلب تمويل السيارة للعملاء من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة التيسير ثم الدخول على رابط تمويل السيارة وطلب التمويل وملئ النموذج الخاص بطلب الحصول على التمويل من خلال الإنترنت.